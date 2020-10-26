Байден назвал Россию главной угрозой США

«Я думаю, самая большая угроза для США c точки зрения нашей безопасности и альянсов — это Россия», — сказал Байден. Крупнейшим конкурентом Соединенных Штатов Байден назвал Китай. По его словам, от того, какого подхода будет придерживаться Вашингтон, зависит, останутся ли страны и дальше конкурентами, или ситуация перерастет в более серьезное соперничество.