Байден назвал Россию главной угрозой США
Россия представляет наибольшую угрозу для США, заявил кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден в интервью телеканалу CBS News.
«Я думаю, самая большая угроза для США c точки зрения нашей безопасности и альянсов — это Россия», — сказал Байден. Крупнейшим конкурентом Соединенных Штатов Байден назвал Китай. По его словам, от того, какого подхода будет придерживаться Вашингтон, зависит, останутся ли страны и дальше конкурентами, или ситуация перерастет в более серьезное соперничество.
По мнению Байдена, действия президента США Дональда Трампа не менее опасны для страны. Трамп, по словам Байдена, «приветствует каждого диктатора» и «тычет пальцами в глаза» союзникам Вашингтона.
3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. В ходе дебатов 29 сентября Байден обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина». 8 октября кандидат в вице-президенты США от демократической партии Камала Харрис в ходе дебатов с кандидатом от республиканцев Майком Пенсом заявила, что Трамп доверяет президенту России Владимиру Путину больше, чем своей разведке.