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Кандидат в вице-президенты обвинила Трампа в чрезмерном доверии Путину

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Президент США Дональд Трамп доверяет российскому президенту Владимиру Путину больше, чем своей разведке, заявила кандидат в вице-президенты США от демократической партии Камала Харрис в ходе дебатов с кандидатом от республиканцев Майком Пенсом.

«Дональд Трамп, верховный главнокомандующий США, предпочитает верить Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества», — сказала Харрис в ходе дебатов (цитата по ТАСС). Она также отметила, что юридический комитет сената США и ФБР заявляли о «вмешательстве» Москвы в американские выборы в 2016 г. и аналогичных планах в этом году.

29 сентября прошли теледебаты кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и Дональда Трампа. Байден в ходе дебатов обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина». Сам Путин назвал слова Байдена «проявлением уровня политической культуры или отсутствия таковой».

Демократическая партия в 2016 г. обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. Расследование продлилось два года и завершилось в апреле 2019 г. Его проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине апреля 2019 г. минюст США опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, но Россия предпринимала попытки повлиять на ход выборов. Власти России неоднократно отвергали свою причастность к вмешательству в выборы.

Ранее по теме: Трамп разрешил рассекретить документы по расследованию связей с Россией

3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. Ранее Трамп заявил, что не гарантирует мирную передачу власти Байдену в случае проигрыша выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных