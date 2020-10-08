Кандидат в вице-президенты обвинила Трампа в чрезмерном доверии Путину
Президент США Дональд Трамп доверяет российскому президенту Владимиру Путину больше, чем своей разведке, заявила кандидат в вице-президенты США от демократической партии Камала Харрис в ходе дебатов с кандидатом от республиканцев Майком Пенсом.
«Дональд Трамп, верховный главнокомандующий США, предпочитает верить Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества», — сказала Харрис в ходе дебатов (цитата по ТАСС). Она также отметила, что юридический комитет сената США и ФБР заявляли о «вмешательстве» Москвы в американские выборы в 2016 г. и аналогичных планах в этом году.
29 сентября прошли теледебаты кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и Дональда Трампа. Байден в ходе дебатов обвинил Трампа в попытках избежать критики России и назвал его «щенком Путина». Сам Путин назвал слова Байдена «проявлением уровня политической культуры или отсутствия таковой».
Демократическая партия в 2016 г. обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. Расследование продлилось два года и завершилось в апреле 2019 г. Его проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине апреля 2019 г. минюст США опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, но Россия предпринимала попытки повлиять на ход выборов. Власти России неоднократно отвергали свою причастность к вмешательству в выборы.
3 ноября в США состоятся выборы президента. Кандидатом от республиканской партии является Трамп. Демократы выдвинули бывшего вице-президента Джо Байдена. Ранее Трамп заявил, что не гарантирует мирную передачу власти Байдену в случае проигрыша выборов.