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Трамп разрешил рассекретить документы по расследованию связей с Россией

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Президент США Дональд Трамп принял решение рассекретить документы, которые относятся к расследованию его связей с Россией и к скандалу с электронной почтой кандидата в президенты США на выборах 2016 г. Хиллари Клинтон. Об этом он заявил в своем аккаунте в Twitter.

«Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории — связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий [конфиденциальной] информации!» — написал Трамп.

Демократическая партия в 2016 г. обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. Расследование продлилось два года и завершилось в апреле 2019 г. Его проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине апреля 2019 г. минюст США опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, но Россия предпринимала попытки повлиять на ход выборов. Власти России неоднократно отвергали свою причастность к вмешательству в американские выборы.

Ранее по теме: США ввели санкции против граждан РФ и украинца за «вмешательство в выборы»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных