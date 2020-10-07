Трамп разрешил рассекретить документы по расследованию связей с Россией

Демократическая партия в 2016 г. обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы. Расследование продлилось два года и завершилось в апреле 2019 г. Его проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине апреля 2019 г. минюст США опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, но Россия предпринимала попытки повлиять на ход выборов. Власти России неоднократно отвергали свою причастность к вмешательству в американские выборы.