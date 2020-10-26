До выборов президента США остается неделя

На последних теледебатах 22 октября оба кандидата обвиняли друг друга в работе на Москву. По словам Трампа, Байден получил $3,5 млн «через президента Путина». В ответ на это Байден заявил, что Россия не хочет его победы на выборах. Жаркая дискуссия разгорелась вокруг пандемии коронавируса. Трамп заявил о том, что 100 млн доз вакцины будут готовы в течение нескольких недель. При этом действующий президент взял на себя полную ответственность за ситуацию с COVID-19 в стране. Байден скептически отозвался на слова Трампа о вакцине. «У нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года», – заявил демократ.