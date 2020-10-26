До выборов президента США остается неделя

До выборов президента США остается неделяОпросы показывают преимущество Джо Байдена, но не все в него верят
В США стартовала последняя неделя избирательной кампании, президентские выборы в стране пройдут 3 ноября. По данным большинства опросов, а также их агрегаторов, таких как RealClearpolitics, кандидат от демократов Джо Байден сохраняет лидерство над Дональдом Трампом как в масштабах США, так и в «колеблющихся» штатах, от которых зависит избрание президента.
Как сообщает The New York Times (NYT), Трамп прилагает все усилия, чтобы сохранить оставшиеся у него избирательные ресурсы, продолжая посещать места, где он победил в 2016 г.: в штатах Северная Каролина и Висконсин. Но при этом он все же уступает Байдену. Избирательная кампания сейчас обеспечивает демократу преимущество в таких «колеблющихся» штатах, как Висконсин, Мичиган, Флорида и Пенсильвания.
Как пишут политический репортер NYT Астед В. Херндон и корреспондент издания из пула Белого дома Анни Карни, победа в этих штатах откроет Байдену дорогу в Белый дом. Байден также не обошел вниманием типично республиканские штаты – Огайо, Айову, Джорджию и Техас. Республиканские штаты мало интересуют Байдена на президентских выборах, но победа в них позволит демократам вернуть себе большинство в сенате. По словам Карни и Херндона, лояльный сенат чрезвычайно важен для Байдена. Он помнит, как большинство республиканцев в сенате создало немало проблем демократу Бараку Обаме.
На последних теледебатах 22 октября оба кандидата обвиняли друг друга в работе на Москву. По словам Трампа, Байден получил $3,5 млн «через президента Путина». В ответ на это Байден заявил, что Россия не хочет его победы на выборах. Жаркая дискуссия разгорелась вокруг пандемии коронавируса. Трамп заявил о том, что 100 млн доз вакцины будут готовы в течение нескольких недель. При этом действующий президент взял на себя полную ответственность за ситуацию с COVID-19 в стране. Байден скептически отозвался на слова Трампа о вакцине. «У нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года», – заявил демократ.
По словам политолога Израэла Маркеса II, сейчас все идет к тому, что Байден выиграет президентские выборы. Причиной для такой уверенности служит успех демократа в самых важных штатах – Флориде, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. «Чтобы добиться победы на выборах, Трамп обязательно должен выиграть Флориду и два других штата из этих четырех. Проблема в том, что сейчас все эти штаты склонны поддержать Байдена», – подчеркивает Маркес II. Дела у Трампа складываются неплохо в прореспубликанских Огайо и Техасе, но ситуация вряд ли сильно изменится за неделю. «Не так часто происходят события, фундаментально меняющие выборы. Но до выборов неделя, и возможно все.
Такие события полностью непредсказуемы, что как нельзя верно для 2020 г.», – замечает эксперт. При этом, по мнению эксперта, от возможных кардинальных изменений американцев избавило раннее голосование и голосование по почте. На 23 октября уже проголосовал 51 млн граждан США, а значит, мало что остается на волю случая. Также Маркес II замечает, что у демократов есть хорошие шансы выиграть сенатское большинство. «А шансов проиграть в палате представителей у демократов практически нет», – резюмирует эксперт. Кроме президента американцы переизберут треть сената и всю палату представителей.