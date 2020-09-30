Кандидаты в президенты США провели крайне агрессивные дебаты

Кандидаты в президенты США провели крайне агрессивные дебатыНо это вряд ли поможет Дональду Трампу
29 сентября в США прошли первые традиционные телевизионные дебаты между кандидатами в президенты. Они состоялись в Кливленде, штат Огайо. Демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп, обсудили социальное неравенство, назначение нового члена Верховного суда, экономические проблемы и, конечно, пандемию коронавируса. Во время дебатов кандидаты вели себя агрессивно, обзывали и перебивали друг друга, превратив мероприятие в «уродливый турнир», как назвала его The New York Times (NYT). Телеканал CNN заявил, что это «худшие дебаты, которые приходилось освещать». «Это были абсолютно ужасные дебаты, которые не прояснили для избирателей ничего относительно того, что кандидаты сделали бы за четыре года президентства», – говорится в материале телеканала.
Дискуссия началась с вопроса о Верховном суде. Дональд Трамп хочет до выборов назначить нового судью на место покойной Рут Гинзбург, известной своими либеральными взглядами. Кандидатура от президента – консерватор Эми Кони Барретт. Ранее Байден высказывался против назначения судьи до выборов, однако на дебатах четкого ответа на вопрос о суде не дал. Демократ ограничился заявлением, что «нужно дать слово американскому народу», и отказался высказывать четкую позицию по этому вопросу. В ответ на нападки Трампа, который требовал от оппонента прямого ответа, Байден попросил президента «заткнуться».
По мнению телеканала CNN, самым большим провалом Трампа была его антикоронавирусная политика. 28 августа президент заявил о достигнутом «огромном прогрессе» в борьбе с инфекцией. Кроме прочего Трамп объявил, что вакцина почти готова. Это высказывание, по замечанию NYT, противоречит словам главного советника Трампа по здравоохранению. Байден же попрекал Трампа количеством заболевших и умерших от COVID-19 – сейчас в Америке, по данным портала covid-monitor, более 210 000 граждан скончались от инфекции. Также Байден скептически отнесся к словам Трампа о готовности вакцины.
На дебатах Трамп отказался осудить правоэкстремистскую группировку Proud Boys, зато резко высказался о левых активистах. В ответ Байден назвал его расистом. Трамп же припомнил демократу скандал с участием его сына, Хайтера Байдена. Недавнее расследование сенаторов-республиканцев обвинило его в связях с российскими, казахстанскими и китайскими бизнесменами, от которых сын кандидата получал деньги. В ответ на слова Трампа о наркомании Хантера Байден заявил, что горд сыном, поборовшим зависимость, и посоветовал Трампу не заводить разговор о родных, иначе пришлось бы обсудить и семью президента. Самого Трампа Байден назвал «худшим президентом в истории Америки».
Как отмечает NYT, на дебатах Трамп пытался реанимировать свою избирательную кампанию, поэтому избрал роль агрессора. Однако его положение весьма рискованно. Избиратели, которые проголосовали за Трампа в 2016 г., теперь устали от его агрессивной риторики.
По мнению политолога Израэля Маркеса II, дебаты между Трампом и Байденом действительно выдались очень странными. Маркес II считает, что дебаты несильно помогли кандидатам. Агрессивное поведение Трампа и его отказ осудить пропагандирующие ненависть группировки отпугнут от президента ключевой электорат, который он должен был оттянуть у Байдена, – белое население Америки с высшим образованием, которое проживает в пригородах. «Трамп усложнил свое положение тем, что сконцентрировался на Верховном суде, в то время как должен был предлагать конкретные решения, особенно на фоне обвинений в неудачах с пандемией», – считает эксперт. Байден же на дебатах обозначил свои умеренные политические предпочтения. Это поможет ему выиграть голос среднего избирателя. Однако это и отпугнет от Байдена левых. «Вопрос в том, кто навредил себе больше. Не думаю, что дебаты что-то сильно изменят в расстановке сил. Большее политическое значение будет иметь недавняя публикация налоговых деклараций Трампа», – резюмирует эксперт.