Кандидаты в президенты США провели крайне агрессивные дебаты

По мнению политолога Израэля Маркеса II, дебаты между Трампом и Байденом действительно выдались очень странными. Маркес II считает, что дебаты несильно помогли кандидатам. Агрессивное поведение Трампа и его отказ осудить пропагандирующие ненависть группировки отпугнут от президента ключевой электорат, который он должен был оттянуть у Байдена, – белое население Америки с высшим образованием, которое проживает в пригородах. «Трамп усложнил свое положение тем, что сконцентрировался на Верховном суде, в то время как должен был предлагать конкретные решения, особенно на фоне обвинений в неудачах с пандемией», – считает эксперт. Байден же на дебатах обозначил свои умеренные политические предпочтения. Это поможет ему выиграть голос среднего избирателя. Однако это и отпугнет от Байдена левых. «Вопрос в том, кто навредил себе больше. Не думаю, что дебаты что-то сильно изменят в расстановке сил. Большее политическое значение будет иметь недавняя публикация налоговых деклараций Трампа», – резюмирует эксперт.