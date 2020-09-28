Президент США Дональд Трамп заплатил в 2016 году $750 федеральных налогов

Президент США Дональд Трамп заплатил в 2016 году $750 федеральных налоговЕго налоговые декларации стали известны прессе
Президент США Дональд Трамп не платил федеральные налоги 10 лет из последних 15. Об этом сообщила 27 сентября The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации американского лидера. По информации издания, основанием для неуплаты налогов Трамп называл многомиллионные убытки, которые несли его компании. Сам Трамп заявил, что эта информация полностью сфабрикована и ему уже приходилось ее опровергать еще в 2016 г. перед выборами.
Как отмечает NYT, Трамп уже много лет теряет денег больше, чем любой налогоплательщик в США. При этом президент инвестирует свои средства в убыточные проекты и предприятия, чтобы избежать уплаты налогов. Так, за период с 2004 по 2018 г. включительно Трамп получил прибыль размером в $427 млн от своего шоу The Apprentice, в котором он оценивает способности участников к ведению бизнеса. Еще $176,5 млн дохода ему принесли успешные инвестиции в два офисных здания. Ни с того, ни с другого Трамп не заплатил налоги, хотя, как пишет NYT, они должны были составить более $100 млн. Однако понесенные за год убытки, о которых заявил президент, освободили его от уплаты налогов. Согласно американскому законодательству бизнесмен, несущий убытки, может снизить будущие налоговые выплаты. Налогов же на утраченную сумму он может не платить вовсе.
Этой лазейкой Трамп воспользовался еще в 1995 г., когда после коллапса своего бизнеса заявил о потере $1 млрд. Убытков на такую сумму хватило бы, чтобы «кредит» на списание налогов растянулся на 18 лет. Однако Трамп решил заплатить налоги раньше, чем истекал этот период. В 2005 г. он впервые заплатил существенную сумму – $70 млн подоходного налога.
По мере того как росла его известность, Трамп принялся скупать недвижимость. В 2004 г., когда стартовало шоу The Apprentice, предприниматель владел тремя гольф-клубами, в 2015 г. в его распоряжении оказались уже 15 гольф-клубов. Старое здание почтовой службы в Вашингтоне стали перестраивать в гостиницу Trump International Hotel. В 2012 г. Трамп приобрел гольф-курорт Дорал в Майами за $150 млн, инвестиции в который, по данным NYT, составили еще $213 млн. При этом вскоре и вновь приобретенные объекты стали приносить будущему президенту убытки. С 2000 г., по словам самого Трампа, он потерял на своих гольф-клубах $315,6 млн. Его новый отель, расположившийся в здании почтовой службы, с 2016 по 2018 г. принес Трампу убытков в размере $55,5 млн.
Самым успешным бизнесом Трампа по-прежнему остается одноименная башня в Нью-Йорке – с 2000 г. Trump Tower принесла ему $336,3 млн. Доходы ему приносит и продажа собственного бренда Trump странам, которые NYT назвала «склонными к авторитаризму или ведущими противоречивую геополитику». К таким странам, по мнению газеты, относятся Филиппины, Индия и Турция. От продажи лицензии этим государствам Трамп получил $6,3 млн.
Федеральный подоходный налог президент не заплатил и в 2014 г. – потери, которые несет принадлежащий Трампу бизнес, полностью освобождают американского лидера от этого налога. $70 млн налогов Трамп решил вернуть обратно себе по итогам 2009 г., заявив об убытках в размере $1,4 млрд. Это позволило будущему президенту получить обратно свой налог с процентами – государство вернуло Трампу $72,9 млн. Трамп жаловался на Службу внутренних доходов (налоговое управление) США, заявляя, что она с ним «ужасно» обращается. Но благодаря решению президента Барака Обамы, занимавшего тогда Овальный кабинет, Трамп оказался в выгодном положении. Налоговые льготы бизнесменам, понесшим убытки, до 2009 г. могли действовать на протяжении двух лет, Обама же увеличил этот срок более чем в два раза. Годом, когда Трамп все же заплатил налоги, стал 2016 год – тогда Трамп внес в государственную казну всего $750.
По мнению руководителя Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павла Шарикова, расследование NYT вряд ли приведет к юридическим последствиям для Трампа. При этом налоги президента – тема далеко не новая в американской политике. Как замечает эксперт, от Трампа давно и активно требуют опубликовать налоговые декларации. Делать это Трамп отказывался еще четыре года назад на дебатах с Хиллари Клинтон. По словам Шарикова, обвинение Трампа в неуплате налогов – это «тяжелая артиллерия демократов». «Складывается впечатление, что это реакция на расследование республиканцев о сыне Джо Байдена. Будто это делается для того, чтобы эти темы всплыли в самом невыгодном свете во время дебатов», – считает эксперт. Шариков замечает, что рейтинг Трампа пошатнется, но вряд ли картина выборов поменяется радикально.