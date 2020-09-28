Президент США Дональд Трамп заплатил в 2016 году $750 федеральных налогов

Как отмечает NYT, Трамп уже много лет теряет денег больше, чем любой налогоплательщик в США. При этом президент инвестирует свои средства в убыточные проекты и предприятия, чтобы избежать уплаты налогов. Так, за период с 2004 по 2018 г. включительно Трамп получил прибыль размером в $427 млн от своего шоу The Apprentice, в котором он оценивает способности участников к ведению бизнеса. Еще $176,5 млн дохода ему принесли успешные инвестиции в два офисных здания. Ни с того, ни с другого Трамп не заплатил налоги, хотя, как пишет NYT, они должны были составить более $100 млн. Однако понесенные за год убытки, о которых заявил президент, освободили его от уплаты налогов. Согласно американскому законодательству бизнесмен, несущий убытки, может снизить будущие налоговые выплаты. Налогов же на утраченную сумму он может не платить вовсе.