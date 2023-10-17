Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет последовательно отстаивать свои интересы, заявил президент России Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Он [Орбан] относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы. Делают это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично. У нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают. Более того, мы часто находимся на разных платформах совершенно, но это не мешает нам разговаривать и искать решение каких-то вопросов, каких-то проблем», – рассказал Путин.
Путин провел с Орбаном переговоры 17 октября в резиденции «Дяоюйтай», где живут главы делегаций. В последний раз он встречался с лидером страны – члена Евросоюза еще до начала спецоперации на Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц приезжал в Москву 15 февраля 2022 г. Путин сказал на встрече, что важно обсудить с одной из стран Евросоюза ситуацию в мире и Европе, хотя позиции далеко не всегда совпадают. «Но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – подчеркнул он.
Российский президент с двухдневным визитом прибыл в Пекин 17 октября, где примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь» 18 октября. Российский лидер также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и двусторонние встречи с премьер-министром Вьетнама, президентом Монголии, премьер-министром Венгрии и президентом Лаоса.