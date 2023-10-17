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Путин заявил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет последовательно отстаивать свои интересы, заявил президент России Владимир Путин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Он [Орбан] относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы. Делают это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично. У нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают. Более того, мы часто находимся на разных платформах совершенно, но это не мешает нам разговаривать и искать решение каких-то вопросов, каких-то проблем», – рассказал Путин.

Путин провел с Орбаном переговоры 17 октября в резиденции «Дяоюйтай», где живут главы делегаций. В последний раз он встречался с лидером страны – члена Евросоюза еще до начала спецоперации на Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц приезжал в Москву 15 февраля 2022 г. Путин сказал на встрече, что важно обсудить с одной из стран Евросоюза ситуацию в мире и Европе, хотя позиции далеко не всегда совпадают. «Но иметь возможность обменяться мнениями, на мой взгляд, это всегда чрезвычайно важно», – подчеркнул он.

Ранее по теме: Владимир Путин встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Пекине

Российский президент с двухдневным визитом прибыл в Пекин 17 октября, где примет участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь» 18 октября. Российский лидер также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и двусторонние встречи с премьер-министром Вьетнама, президентом Монголии, премьер-министром Венгрии и президентом Лаоса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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