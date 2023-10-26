В Кремле прокомментировали переброску истребителей США на Ближний Восток
Москва внимательно следит за происходящим в зоне палестино-израильского конфликта, военная техника, поставляемая в регион, пока не была использована для провокаций в отношении России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, это повод для нашего очень пристального внимания. Разумеется, мы очень тщательно отслеживаем ситуацию в регионе. А что касается провокаций – до сих пор ничего не было, поэтому я ничего не могу сказать. Эта тема скорее относится к нашим военным», – сказал он, отвечая на вопрос, могут ли США использовать переброшенные военные истребители для провокаций в отношении России.
24 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил информацию о том, что в регион была переброшена эскадрилья F-16. Увеличение военных в сил в регионе призвано подтвердить поддержку Израиля и не допустить расширения конфликта, пояснил Райдер.
8 октября в Пентагоне сообщили, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение направить авианосную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford на Ближний Восток. Помимо этого в зону конфликта были также отправлены другие корабли и около 2000 морских пехотинцев.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 8000 человек, в том числе более 6500 со стороны сектора Газа.