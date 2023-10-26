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Политика

В Кремле прокомментировали переброску истребителей США на Ближний Восток

Ведомости

Москва внимательно следит за происходящим в зоне палестино-израильского конфликта, военная техника, поставляемая в регион, пока не была использована для провокаций в отношении России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Безусловно, это повод для нашего очень пристального внимания. Разумеется, мы очень тщательно отслеживаем ситуацию в регионе. А что касается провокаций  – до сих пор ничего не было, поэтому я ничего не могу сказать. Эта тема скорее относится к нашим военным», – сказал он, отвечая на вопрос, могут ли США использовать переброшенные военные истребители для провокаций в отношении России.

24 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил информацию о том, что в регион была переброшена эскадрилья F-16. Увеличение военных в сил в регионе призвано подтвердить поддержку Израиля и не допустить расширения конфликта, пояснил Райдер.

8 октября в Пентагоне сообщили, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение направить авианосную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford на Ближний Восток. Помимо этого в зону конфликта были также отправлены другие корабли и около 2000 морских пехотинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 8000 человек, в том числе более 6500 со стороны сектора Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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