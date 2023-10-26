В Кремле прокомментировали переброску истребителей США на Ближний Восток

«Безусловно, это повод для нашего очень пристального внимания. Разумеется, мы очень тщательно отслеживаем ситуацию в регионе. А что касается провокаций – до сих пор ничего не было, поэтому я ничего не могу сказать. Эта тема скорее относится к нашим военным», – сказал он, отвечая на вопрос, могут ли США использовать переброшенные военные истребители для провокаций в отношении России.