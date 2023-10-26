Песков заявил, что России и Армении «негоже» общаться через газеты
России и Армении «негоже» общаться через газеты, Кремль рассчитывает получить информацию об отношениях Москвы и Еревана при разговоре с армянскими коллегами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью премьер-министра республики Никола Пашиняна The Wall Street Journal (WSJ).
Отвечая на вопрос, видит ли Кремль перспективы урегулирования вопросов Армении к России и ОДКБ в сфере безопасности, Песков подчеркнул, что продолжаются попытки помочь Баку и Еревану выйти на мирный договор. Это необходимо для стабилизации обстановки в регионе, добавил он.
Вторым пунктом Песков пояснил, что Кремль не склонен воспринимать WSJ как первоисточник. По словам представителя Кремля, нужно точно понять, что именно говорил Пашинян в интервью.
«Конечно же, мы в разговоре с нашими армянскими друзьями рассчитываем получить всю информацию на этот счет. Ну и, конечно же, негоже России и Армении общаться через газеты, тем более через The Wall Street Journal. Поэтому мы продолжаем диалог с нашими армянскими коллегами и будем делать это дальше. У нас очень обширная повестка дня», – пояснил Песков.
В интервью WSJ Пашинян указал на необходимость диверсифицировать отношения Еревана в сфере безопасности и поиска новых партнеров. Он пояснил, что имеет в виду в том числе «сбалансированную политику в контексте внешней политики».
Отвечая на вопрос, является ли присутствие российских военных в Армении преимуществом или препятствием, Пашинян отметил, что на данный момент «мы не увидели преимуществ» в рамках конфликта с Азербайджаном по Нагорном Карабаху. Он также уточнил, что вопрос вывода российской военной базы из республики не обсуждается.