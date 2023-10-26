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Песков заявил, что России и Армении «негоже» общаться через газеты

Ведомости

России и Армении «негоже» общаться через газеты, Кремль рассчитывает получить информацию об отношениях Москвы и Еревана при разговоре с армянскими коллегами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью премьер-министра республики Никола Пашиняна The Wall Street Journal (WSJ).

Отвечая на вопрос, видит ли Кремль перспективы урегулирования вопросов Армении к России и ОДКБ в сфере безопасности, Песков подчеркнул, что продолжаются попытки помочь Баку и Еревану выйти на мирный договор. Это необходимо для стабилизации обстановки в регионе, добавил он.

Вторым пунктом Песков пояснил, что Кремль не склонен воспринимать WSJ как первоисточник. По словам представителя Кремля, нужно точно понять, что именно говорил Пашинян в интервью.

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«Конечно же, мы в разговоре с нашими армянскими друзьями рассчитываем получить всю информацию на этот счет. Ну и, конечно же, негоже России и Армении общаться через газеты, тем более через The Wall Street Journal. Поэтому мы продолжаем диалог с нашими армянскими коллегами и будем делать это дальше. У нас очень обширная повестка дня», – пояснил Песков.

В интервью WSJ Пашинян указал на необходимость диверсифицировать отношения Еревана в сфере безопасности и поиска новых партнеров. Он пояснил, что имеет в виду в том числе «сбалансированную политику в контексте внешней политики».

Отвечая на вопрос, является ли присутствие российских военных в Армении преимуществом или препятствием, Пашинян отметил, что на данный момент «мы не увидели преимуществ» в рамках конфликта с Азербайджаном по Нагорном Карабаху. Он также уточнил, что вопрос вывода российской военной базы из республики не обсуждается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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