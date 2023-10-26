Песков заявил, что России и Армении «негоже» общаться через газеты

«Конечно же, мы в разговоре с нашими армянскими друзьями рассчитываем получить всю информацию на этот счет. Ну и, конечно же, негоже России и Армении общаться через газеты, тем более через The Wall Street Journal. Поэтому мы продолжаем диалог с нашими армянскими коллегами и будем делать это дальше. У нас очень обширная повестка дня», – пояснил Песков.