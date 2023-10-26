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Кремль: отказ Словакии поддерживать Украину не повлияет на оказание помощи ВСУ

Ведомости

Отказ Словакии поставлять Украине оружие и военную технику вряд ли повлияет на процесс помощи ВСУ в целом, так как определяющую роль играет Вашингтон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, не такая большая доля Словакии в обеспечении вооружений. Поэтому действительно это вряд ли повлияет на весь процесс», – сказал Песков.

Комментируя отказ Словакии от поставок оружия ВСУ, Песков подчеркнул, что «главным рулевым» в этом процессе остаются США, и чем дольше они будут «подливать масла в огонь», тем дольше будет продолжаться спецоперация.

В палате представителей конгресса США выбрали спикера спустя 22 дня

«Но все равно это будет не способно изменить ход событий, Россия достигнет своих целей», – добавил он.

Республиканец Майк Джонсон, не согласный с политикой Белого дома в отношении Украины, который ранее был избран на пост спикера палаты представителей США, также вряд ли сможет повлиять на позицию Вашингтона в этом вопросе, считает Песков. «Нет, не думаю», – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее 26 октября министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет поставлять Украине оружие и военную технику, но продолжит оказывать гуманитарную помощь. Фицо отметил, что это будет «лучшим решением для Украины», и поддержал проведение переговоров между Москвой и Киевом. Он призвал ЕС «превратиться из поставщика оружия в миротворца». Премьер-министр также указал на нереалистичность условий Запада, предъявленных России, – о немедленном выводе войск из Крыма и новых регионов РФ. Он счел наивной идею «загнать в угол» ядерную державу.

Президент США Джо Байден 20 октября запросил конгресс выделить дополнительное финансирование военной помощи Украине и Израилю. Общая сумма запроса составляет $105,85 млрд, из которых $61,4 млрд предназначено для Киева, а $14,3 млрд – для Тель-Авива. С начала спецоперации России на Украине Вашингтон, по данным Пентагона, в общей сложности выделил Киеву более $43 млрд на оказание военной помощи. О предыдущем пакете американские власти сообщили в конце июля. Тогда размер финансирования составил $400 млн. Россия выступает против финансирования военных Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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