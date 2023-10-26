Кремль: отказ Словакии поддерживать Украину не повлияет на оказание помощи ВСУ

Ранее 26 октября министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет поставлять Украине оружие и военную технику, но продолжит оказывать гуманитарную помощь. Фицо отметил, что это будет «лучшим решением для Украины», и поддержал проведение переговоров между Москвой и Киевом. Он призвал ЕС «превратиться из поставщика оружия в миротворца». Премьер-министр также указал на нереалистичность условий Запада, предъявленных России, – о немедленном выводе войск из Крыма и новых регионов РФ. Он счел наивной идею «загнать в угол» ядерную державу.