Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине

Еще до назначения Фицо премьер-министром страны президент Словакии Зузана Чапутова приняла решение отложить передачу Киеву нового пакета военной помощи, поскольку этот шаг был согласован еще при правительстве Людовита Одора, писала газета Dennik N. 7 октября Politico со ссылкой на представителя словацкого правительства сообщила, что уходящее правительство Словакии не планирует отправлять военную помощь Украине после победы на выборах партии Фицо.