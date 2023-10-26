Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине
Словакия не будет поставлять Украине оружие и военную технику, но продолжит оказывать гуманитарную помощь. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине – это будет официальная политика моего правительства. Не будем поставлять Украине никакого оружия», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
Фицо отметил, что это будет «лучшим решением для Украины», и поддержал проведение переговоров между Москвой и Киевом. Он призвал ЕС «превратиться из поставщика оружия в миротворца».
Премьер-министр также указал на нереалистичность условий Запада, предъявленных России, – о немедленном выводе войск из Крыма и новых регионов РФ. Он счел наивной идею «загнать в угол» ядерную державу.
Роберт Фицо официально стал премьером Словакии 25 октября. На парламентских выборах в конце сентября его партия «Направление – социальная демократия» победила с 23,31% голосов. Явка составила 68,4%. До этого Фицо уже занимал пост премьер-министра страны в 2006–2010 и 2012–2018 гг.
Западные СМИ называли политика «пророссийским», указывая на его позицию по Украине. Фицо ранее пообещал прекратить военную помощь Украине, он также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО. В Кремле назвали обвинения в адрес Фицо абсурдом.
Еще до назначения Фицо премьер-министром страны президент Словакии Зузана Чапутова приняла решение отложить передачу Киеву нового пакета военной помощи, поскольку этот шаг был согласован еще при правительстве Людовита Одора, писала газета Dennik N. 7 октября Politico со ссылкой на представителя словацкого правительства сообщила, что уходящее правительство Словакии не планирует отправлять военную помощь Украине после победы на выборах партии Фицо.