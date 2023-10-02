В Кремле прокомментировали победу партии Фицо в Словакии
В Европе любого политика, который думает о суверенитете и интересах своей страны, именуют пророссийским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал победу на выборах в Словакии партии «Направление – социальная демократия» (Н-СД), которую возглавляет экс-премьер страны Роберт Фицо.
«Целый ряд политиков в Европе именуют пророссийскими. По сути, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любого политика на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны, сразу пытаются окрестить пророссийским политиком. Ну это абсурд», – сказал он.
Представитель Кремля отметил, что Москва хотела бы видеть больше опытных политиков, «имеющих тенденцию к тому, чтобы трезво оценивать ситуацию». Отвечая на вопрос об ожиданиях Кремля от отношений с новым руководством Словакии, Песков сказал: «Как будет дальше, будем смотреть».
На парламентских выборах в Словакии 30 сентября победила партия «Направление – социальная демократия» Роберта Фицо с 23,31% голосов. Явка составила 68,4%. 1 октября Фицо назвал ситуацию на Украине «огромной трагедией для всех». «Если партии Н-СД будет поручено сформировать правительство, мы сделаем все возможное, чтобы мирные переговоры прошли как можно быстрее», – заявил он.