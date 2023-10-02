В Кремле прокомментировали победу партии Фицо в Словакии

«Целый ряд политиков в Европе именуют пророссийскими. По сути, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любого политика на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны, сразу пытаются окрестить пророссийским политиком. Ну это абсурд», – сказал он.