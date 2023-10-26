Песков призвал к балансу в резолюции ООН по ближневосточному конфликту

Утром 7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ объявила о старте операции «Железные мечи», нанеся удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 8000 человек, в том числе более 6500 со стороны сектора Газа.