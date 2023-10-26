Песков призвал к балансу в резолюции ООН по ближневосточному конфликту
Российский вариант резолюции ООН по вопросу палестино-израильского конфликта был более сбалансированным, чем американский. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков призвал продолжать совместные поиски наиболее сбалансированного варианта.
«В данном случае нужно всех призывать к прекращению огня и нельзя осуждать только действия одной стороны. Все-таки резолюция должна носить сбалансированный характер, и здесь нужно продолжать дипломатические усилия», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
25 октября Россия и Китай проголосовали против предложенной США Совету Безопасности ООН резолюции по конфликту на Ближнем Востоке. Предложенные Россией и США новые проекты резолюций осуждают насилие и призывают обеспечить доставку гуманитарной помощи. При этом Россия призывает «к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня по гуманитарным соображениям», а в проекте США подчеркивается право любой страны на самооборону. Как уточнили в ООН, американский вариант не содержит призыва о прекращении огня.
9 октября Франция, Великобритания, Япония и США высказались против российского проекта резолюции. Свой проект резолюции предлагала и Бразилия, но США наложили на него вето.
Утром 7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ объявила о старте операции «Железные мечи», нанеся удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 8000 человек, в том числе более 6500 со стороны сектора Газа.