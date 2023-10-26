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Песков призвал к балансу в резолюции ООН по ближневосточному конфликту

Ведомости

Российский вариант резолюции ООН по вопросу палестино-израильского конфликта был более сбалансированным, чем американский. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков призвал продолжать совместные поиски наиболее сбалансированного варианта.

«В данном случае нужно всех призывать к прекращению огня и нельзя осуждать только действия одной стороны. Все-таки резолюция должна носить сбалансированный характер, и здесь нужно продолжать дипломатические усилия», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

25 октября Россия и Китай проголосовали против предложенной США Совету Безопасности ООН резолюции по конфликту на Ближнем Востоке. Предложенные Россией и США новые проекты резолюций осуждают насилие и призывают обеспечить доставку гуманитарной помощи. При этом Россия призывает «к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня по гуманитарным соображениям», а в проекте США подчеркивается право любой страны на самооборону. Как уточнили в ООН, американский вариант не содержит призыва о прекращении огня.

Ранее по теме: Россия и Китай в СБ ООН выступили против резолюции США по Ближнему Востоку

9 октября Франция, Великобритания, Япония и США высказались против российского проекта резолюции. Свой проект резолюции предлагала и Бразилия, но США наложили на него вето.

Утром 7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ объявила о старте операции «Железные мечи», нанеся удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 8000 человек, в том числе более 6500 со стороны сектора Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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