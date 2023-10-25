Россия и Китай в СБ ООН выступили против резолюции США по Ближнему Востоку

Совбез ООН работает над резолюцией по палестино-израильскому конфликту после нападения палестинской группировки «Хамас». Ранее Москва представила свой первый вариант резолюции, но 9 октября на заседании Франция, Великобритания, Япония и США высказались против российского проекта резолюции с призывом к прекращению огня. Еще шесть государств воздержались. Также проект резолюции предлагала Бразилия, но США наложили на него вето, так как в документе не упоминалось право Израиля на самооборону.