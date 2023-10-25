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Россия и Китай в СБ ООН выступили против резолюции США по Ближнему Востоку

Ведомости

Россия и Китай проголосовали против предложенной США Совету Безопасности ООН резолюции по конфликту на Ближнем Востоке, сообщили в ООН.

Американский проект резолюции поддержали 10 стран, три выступили против. Воздержались от голосования две делегации.

«Таким образом, резолюция не была принята в связи с применением вето постоянными членами Совбеза», – говорится в сообщении.

Российская делегация также предложила свой вариант резолюции, уже второй, но документ не набрал достаточного числа голосов. В частности, вариант Москвы поддержали четыре страны, против проголосовали две. Еще девять делегаций воздержались от голосования.

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В ООН отмечают, что предложенные Россией и США новые проекты резолюций осуждают насилие и призывают обеспечить доставку гуманитарной помощи. При этом Россия призывает «к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня по гуманитарным соображениям». Также Москва требует от Израиля отменить призыв к населению Газы о необходимости переместиться в южные районы анклава.

В проекте США подчеркивается право любой страны на самооборону. Там также предлагается объявить «гуманитарные паузы». Как уточнили в ООН, американский вариант не содержит призыва о прекращении огня.

Совбез ООН работает над резолюцией по палестино-израильскому конфликту после нападения палестинской группировки «Хамас». Ранее Москва представила свой первый вариант резолюции, но 9 октября на заседании Франция, Великобритания, Япония и США высказались против российского проекта резолюции с призывом к прекращению огня. Еще шесть государств воздержались. Также проект резолюции предлагала Бразилия, но США наложили на него вето, так как в документе не упоминалось право Израиля на самооборону.

7 октября «Хамас» напал на Израиль. На фоне атаки боевиков Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 6500 человек, в том числе более 5000 жителей сектора Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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