Россия и Китай в СБ ООН выступили против резолюции США по Ближнему Востоку
Россия и Китай проголосовали против предложенной США Совету Безопасности ООН резолюции по конфликту на Ближнем Востоке, сообщили в ООН.
Американский проект резолюции поддержали 10 стран, три выступили против. Воздержались от голосования две делегации.
«Таким образом, резолюция не была принята в связи с применением вето постоянными членами Совбеза», – говорится в сообщении.
Российская делегация также предложила свой вариант резолюции, уже второй, но документ не набрал достаточного числа голосов. В частности, вариант Москвы поддержали четыре страны, против проголосовали две. Еще девять делегаций воздержались от голосования.
В ООН отмечают, что предложенные Россией и США новые проекты резолюций осуждают насилие и призывают обеспечить доставку гуманитарной помощи. При этом Россия призывает «к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня по гуманитарным соображениям». Также Москва требует от Израиля отменить призыв к населению Газы о необходимости переместиться в южные районы анклава.
В проекте США подчеркивается право любой страны на самооборону. Там также предлагается объявить «гуманитарные паузы». Как уточнили в ООН, американский вариант не содержит призыва о прекращении огня.
Совбез ООН работает над резолюцией по палестино-израильскому конфликту после нападения палестинской группировки «Хамас». Ранее Москва представила свой первый вариант резолюции, но 9 октября на заседании Франция, Великобритания, Япония и США высказались против российского проекта резолюции с призывом к прекращению огня. Еще шесть государств воздержались. Также проект резолюции предлагала Бразилия, но США наложили на него вето, так как в документе не упоминалось право Израиля на самооборону.
7 октября «Хамас» напал на Израиль. На фоне атаки боевиков Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 6500 человек, в том числе более 5000 жителей сектора Газа.