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Дания передаст Украине военное оборудование на порядка $522 млн

Ведомости

Дания направит на Украину военную технику на 3,7 млрд датских крон (около $522,09 млн). Об этом сообщает министерство обороны Дании.

В XIII пакет помощи входят артиллерия, танки БМП-2, Т-72ЕА и бронированные инженерно-эвакуационные машины. Кроме того, Дания также обеспечивает поддержку комплексного пакета помощи НАТО и совместных закупок артиллерийских боеприпасов ЕС.

«Это востребованные Украиной виды техники и боеприпасов, которые необходимы ей для поддержания боеспособности сухопутных войск», – отметили в ведомстве.

«Пожертвование является важным сигналом как для Украины, так и для России, что мы не ослабим внимания, даже несмотря на то, что большая часть мирового внимания в эти дни направлена на Израиль и Палестину», – сказал министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

26 октября министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет поставлять Украине оружие и военную технику, но продолжит оказывать гуманитарную помощь. Фицо отметил, что это будет «лучшим решением для Украины», и поддержал проведение переговоров между Москвой и Киевом.

23 октября в Люксембурге состоялась очередная встреча министров иностранных дел стран – членов Евросоюза. В ходе встречи они не смогли договориться о выделении Украине восьмого транша военной помощи в размере в 500 млн евро из Европейского фонда мира. Очередной транш военной помощи Киеву был согласован еще в мае. Его выделение блокировала Венгрия из-за внесения Украиной в свой «список международных спонсоров войны» крупнейшего венгерского OTP Bank.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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