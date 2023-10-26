Дания передаст Украине военное оборудование на порядка $522 млн
Дания направит на Украину военную технику на 3,7 млрд датских крон (около $522,09 млн). Об этом сообщает министерство обороны Дании.
В XIII пакет помощи входят артиллерия, танки БМП-2, Т-72ЕА и бронированные инженерно-эвакуационные машины. Кроме того, Дания также обеспечивает поддержку комплексного пакета помощи НАТО и совместных закупок артиллерийских боеприпасов ЕС.
«Это востребованные Украиной виды техники и боеприпасов, которые необходимы ей для поддержания боеспособности сухопутных войск», – отметили в ведомстве.
«Пожертвование является важным сигналом как для Украины, так и для России, что мы не ослабим внимания, даже несмотря на то, что большая часть мирового внимания в эти дни направлена на Израиль и Палестину», – сказал министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.
26 октября министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет поставлять Украине оружие и военную технику, но продолжит оказывать гуманитарную помощь. Фицо отметил, что это будет «лучшим решением для Украины», и поддержал проведение переговоров между Москвой и Киевом.
23 октября в Люксембурге состоялась очередная встреча министров иностранных дел стран – членов Евросоюза. В ходе встречи они не смогли договориться о выделении Украине восьмого транша военной помощи в размере в 500 млн евро из Европейского фонда мира. Очередной транш военной помощи Киеву был согласован еще в мае. Его выделение блокировала Венгрия из-за внесения Украиной в свой «список международных спонсоров войны» крупнейшего венгерского OTP Bank.