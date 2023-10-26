Дания передаст Украине военное оборудование на порядка $522 млн

«Пожертвование является важным сигналом как для Украины, так и для России, что мы не ослабим внимания, даже несмотря на то, что большая часть мирового внимания в эти дни направлена на Израиль и Палестину», – сказал министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.