В ФСБ сообщили о раскрытии трех групп разведки Украины в Запорожской области
Сотрудники ФСБ в Запорожской области раскрыли три агентурные группы, которые координировались украинской разведкой. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, пишет «РИА Новости».
Сотрудники ФСБ задержали администраторов украинского СМИ «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь – Це Украина». Уточняется, что зарубежная разведка использовала эти ресурсы для «сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона», а также для формирования антироссийской повестки в Запорожской области. Помимо этого, задержанные призывали жителей региона собирать и передавать информацию о передвижении российских военных и техники.
В ходе задержания один из агентов украинской разведки оказал вооруженное сопротивление и был убит. При обысках по месту жительства у него обнаружили самодельное взрывное устройство, автомат и гранату.
Задержанные признали, что оказывали содействие украинской разведке. Сейчас деятельность их информационных ресурсов прекращена, их подписчикам были разосланы предупреждения об ответственности за передачу Украине информации, которая ставит под угрозу безопасность России.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. Помимо этого, фигурантов могут привлечь к ответственности по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы пожизненно либо до 20 лет соответственно.