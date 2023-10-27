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В ФСБ сообщили о раскрытии трех групп разведки Украины в Запорожской области

Ведомости

Сотрудники ФСБ в Запорожской области раскрыли три агентурные группы, которые координировались украинской разведкой. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, пишет «РИА Новости».

Сотрудники ФСБ задержали администраторов украинского СМИ «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь – Це Украина». Уточняется, что зарубежная разведка использовала эти ресурсы для «сбора разведывательной информации и оказания психологического воздействия на жителей региона», а также для формирования антироссийской повестки в Запорожской области. Помимо этого, задержанные призывали жителей региона собирать и передавать информацию о передвижении российских военных и техники.

В ходе задержания один из агентов украинской разведки оказал вооруженное сопротивление и был убит. При обысках по месту жительства у него обнаружили самодельное взрывное устройство, автомат и гранату.

Задержанные признали, что оказывали содействие украинской разведке. Сейчас деятельность их информационных ресурсов прекращена, их подписчикам были разосланы предупреждения об ответственности за передачу Украине информации, которая ставит под угрозу безопасность России.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. Помимо этого, фигурантов могут привлечь к ответственности по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы пожизненно либо до 20 лет соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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