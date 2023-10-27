В ФСБ сообщили о раскрытии трех групп разведки Украины в Запорожской области

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. Помимо этого, фигурантов могут привлечь к ответственности по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и шпионаже (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы пожизненно либо до 20 лет соответственно.