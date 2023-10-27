МИД: послу Финляндии заявлено о прекращении действия соглашения о сотрудничестве

«Главе дипмиссии было заявлено, что в числе ответных мер на конфронтационные действия Финляндии в отношении России, включая разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, российской стороной принято решение о прекращении действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству», – сказано в сообщении.