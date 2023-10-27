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МИД: послу Финляндии заявлено о прекращении действия соглашения о сотрудничестве

Ведомости

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря вызван в российский МИД, ему сообщили о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Главе дипмиссии было заявлено, что в числе ответных мер на конфронтационные действия Финляндии в отношении России, включая разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, российской стороной принято решение о прекращении действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству», – сказано в сообщении.

Уточняется, что МИД вызвал посла 25 октября. Соглашение о приграничном сотрудничестве прекратит свое действие 24 января 2024 г.

20 октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о приграничном сотрудничестве. Этим же распоряжением он поручил МИД России уведомить об этом финскую сторону.

Соглашение о приграничном сотрудничестве России и Финляндии было подписано 13 апреля 2012 г. В нем стороны выразили намерения способствовать расширению дружественных связей между народами стран, а также продолжать и развивать долгосрочное приграничное сотрудничество.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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