МИД: послу Финляндии заявлено о прекращении действия соглашения о сотрудничестве
Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря вызван в российский МИД, ему сообщили о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
«Главе дипмиссии было заявлено, что в числе ответных мер на конфронтационные действия Финляндии в отношении России, включая разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, российской стороной принято решение о прекращении действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству», – сказано в сообщении.
Уточняется, что МИД вызвал посла 25 октября. Соглашение о приграничном сотрудничестве прекратит свое действие 24 января 2024 г.
20 октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о приграничном сотрудничестве. Этим же распоряжением он поручил МИД России уведомить об этом финскую сторону.
Соглашение о приграничном сотрудничестве России и Финляндии было подписано 13 апреля 2012 г. В нем стороны выразили намерения способствовать расширению дружественных связей между народами стран, а также продолжать и развивать долгосрочное приграничное сотрудничество.