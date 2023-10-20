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Кабмин прекратил действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Правительство РФ также поручило МИД России уведомить Хельсинки об этом решении.

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Соглашение о содействии приграничному сотрудничеству было заключено между Россией и Финляндией 13 апреля 2012 г. в Хельсинки. В нем стороны выразили намерения способствовать расширению дружественных связей между народами стран, а также продолжать и развивать долгосрочное приграничное сотрудничество.   

Как следует из документа, соглашение было заключено на неопределенный срок. Оно может быть прекращено любой из сторон при помощи письменного уведомления по дипломатическим каналам. В таком случае соглашение прекращает действия через 90 дней с даты получения уведомления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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