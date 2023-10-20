Кабмин прекратил действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Документ опубликован на портале правовой информации.
Правительство РФ также поручило МИД России уведомить Хельсинки об этом решении.
Соглашение о содействии приграничному сотрудничеству было заключено между Россией и Финляндией 13 апреля 2012 г. в Хельсинки. В нем стороны выразили намерения способствовать расширению дружественных связей между народами стран, а также продолжать и развивать долгосрочное приграничное сотрудничество.
Как следует из документа, соглашение было заключено на неопределенный срок. Оно может быть прекращено любой из сторон при помощи письменного уведомления по дипломатическим каналам. В таком случае соглашение прекращает действия через 90 дней с даты получения уведомления.