Песков не располагает информацией о покушении на Царева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией о покушении на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева в Крыму.
«К сожалению, не располагаю этой информацией, я просто не знаю, поэтому ничего не могу сказать. <...> Не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать», – прокомментировал представитель Кремля.
О покушении на Царева ранее сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, покушение было совершено со стрельбой, он уточнил, что политик находится в очень тяжелом состоянии.
Позже информацию подтвердил администратор Telegram-канала политика со ссылкой на родственников. По его данным, на момент прибытия скорой Царев был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья нет, данные о преступнике также отсутствуют.