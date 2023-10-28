На Украине назвали нового премьера Словакии мини-Орбаном
Председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко («Слуга народа») сравнил нового премьера Словакии Роберта Фицо с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Этому предшествовал отказ Фицо оказывать Киеву военную помощь и поддерживать антироссийские санкции, если они будут вредить Словакии.
Представитель украинского МИДа Мережко в комментарии Newsweek выразил недовольство заявлениями премьер-министра Словакии, назвав его возможным «мини-Орбаном». Он отметил, что Словакия не является крупным поставщиком помощи Украине, и выразил надежду на сильную демократическую оппозицию в стране, которая не допустит Фицо превратить ее в Венгрию.
Фицо заявил, что его правительство не будет поставлять оружие в Украину и будет оказывать только гуманитарную и гражданскую помощь. Это было заявлено на заседании парламентского комитета по европейским делам.
Долгое время Венгрия была единственной страной Евросоюза, которая отказывалась продавать оружие Украине и выступала против антироссийских санкций. Кроме того, Будапешт запрещал транзит оружия через свою территорию. Сейчас новый премьер-министр Словакии выражает аналогичную позицию, которую он заявил после своего назначения на эту должность.