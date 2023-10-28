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На Украине назвали нового премьера Словакии мини-Орбаном

Ведомости

Председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко («Слуга народа») сравнил нового премьера Словакии Роберта Фицо с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Этому предшествовал отказ Фицо оказывать Киеву военную помощь и поддерживать антироссийские санкции, если они будут вредить Словакии.

Представитель украинского МИДа Мережко в комментарии Newsweek выразил недовольство заявлениями премьер-министра Словакии, назвав его возможным «мини-Орбаном». Он отметил, что Словакия не является крупным поставщиком помощи Украине, и выразил надежду на сильную демократическую оппозицию в стране, которая не допустит Фицо превратить ее в Венгрию.

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Фицо заявил, что его правительство не будет поставлять оружие в Украину и будет оказывать только гуманитарную и гражданскую помощь. Это было заявлено на заседании парламентского комитета по европейским делам.

Долгое время Венгрия была единственной страной Евросоюза, которая отказывалась продавать оружие Украине и выступала против антироссийских санкций. Кроме того, Будапешт запрещал транзит оружия через свою территорию. Сейчас новый премьер-министр Словакии выражает аналогичную позицию, которую он заявил после своего назначения на эту должность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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