На Украине назвали нового премьера Словакии мини-Орбаном

Долгое время Венгрия была единственной страной Евросоюза, которая отказывалась продавать оружие Украине и выступала против антироссийских санкций. Кроме того, Будапешт запрещал транзит оружия через свою территорию. Сейчас новый премьер-министр Словакии выражает аналогичную позицию, которую он заявил после своего назначения на эту должность.