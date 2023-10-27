Премьер-министр Венгрии призвал придумать «план Б» для Украины

Премьер-министр Венгрии призвал придумать «план Б» для УкраиныОрбан подчеркнул, что они не могут и не хотят выделять новые средства для этой страны
ЕС необходимо придумать «план Б» для Украины, поскольку стратегия с выделением средств Киеву на ведение боевых действий провалилась. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, изначальный план «был очень ясен»: ЕС планировал поддерживать Украину, чтобы та могла победить на поле боя, без урегулирования ситуации путем переговоров. Орбан пояснил, что целью было «не изолировать конфликт, как это было сделано в случае с Крымом».
«Допустим, вы сражаетесь, вы проливаете кровь, а мы даем вам деньги, даем вам военное снаряжение», – добавил он (цитата по 24.hu), напомнив о позитивных ожиданиях Запада от украинского наступления, о котором было объявлено несколько месяцев назад.
По мнению Орбана, этот план ЕС провалился, в связи с чем следует разработать «план Б» для Украины. Он отметил, что Киев не сможет выиграть на поле боя, а президент России Владимир Путин «не допустит неудачи».
Венгерский премьер также заявил, что с самого начала предупреждал Брюссель о таком исходе, но его не послушали. Теперь же Венгрия больше не может и не хочет направлять средства налогоплательщиков на военную помощь Киеву, подчеркнул он.
Орбан также призвал поменять руководство ЕС на ближайших выборах. «В мирное время они могут быть хорошими лидерами, но сейчас, когда шторм, огромные волны, появляются пиратские корабли, тогда нужны перемены», – пояснил он. Политик обратил внимание, что многие эксперты уже заявили о неудаче украинского контрнаступления, однако европейские политики пока не решаются это признать.
Ранее Орбан не раз говорил о невозможности победы Украины на поле боя. Единственным способом спасти Украину он называл начало переговоров с Россией. В то же время венгерский премьер отмечал, что Украина уже давно утратила свой суверенитет, а управляют ею западные страны, в частности США. По его словам, при желании Вашингтон мог бы урегулировать конфликт уже «завтра утром».
Политик также критиковал санкции, введенные ЕС в отношении России. В декабре 2022 г. он призвал ЕС пересмотреть санкционную политику в отношении РФ, пояснив, что Европа и США платят разную цену за последствия конфликта на Украине. В январе 2023 г. политик оценивал потери Венгрии от антироссийских санкций примерно в 10 млрд евро ежегодно.
На фоне критики политики ЕС Брюссель стал оказывать давление на Будапешт. В годовщину антисоветского восстания 1956 г. Орбан сравнил действия ЕС с политикой советских властей в отношении страны. «К счастью, то, что когда-то было трагедией, теперь в лучшем случае превратилось в комедию. К счастью, Брюссель – это не Москва. Москва была трагедией. Брюссель – это просто плохая современная пародия», – сказал он. После этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто не держит в ЕС.
26 октября газета The Guardian в преддверии саммита ЕС в Брюсселе со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников писала, что в ЕС видят угрозу со стороны Венгрии для принятия решений по стратегически важным вопросам. По словам собеседников, поведение Будапешта становится все более серьезной проблемой для Брюсселя.
Один из дипломатов напомнил о встрече Орбана с Путиным в Пекине, отметив, что этот факт вызывает вопросы, можно ли по-прежнему доверять Венгрии «как союзнику и партнеру». Переговоры двух лидеров прошли 17 октября. Комментируя встречу, Путин заявил, что Орбан «обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе, вокруг Сербии». Он также отверг обвинения в сторону Орбана в «пророссийских настроениях» и подчеркнул, что тот является «провенгерским политиком».