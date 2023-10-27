Премьер-министр Венгрии призвал придумать «план Б» для Украины

На фоне критики политики ЕС Брюссель стал оказывать давление на Будапешт. В годовщину антисоветского восстания 1956 г. Орбан сравнил действия ЕС с политикой советских властей в отношении страны. «К счастью, то, что когда-то было трагедией, теперь в лучшем случае превратилось в комедию. К счастью, Брюссель – это не Москва. Москва была трагедией. Брюссель – это просто плохая современная пародия», – сказал он. После этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Венгрию никто не держит в ЕС.