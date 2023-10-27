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СМИ: Орбан и Фицо выступили против пакета помощи Украине в 50 млрд евро

Ведомости

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе не поддержали выделение Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро из бюджета ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата, осведомленного об обсуждении.

Собеседник напомнил, что Орбан публично заявил, что поддержка ЕС Киева не работает. Фицо же, по словам источника, сослался на коррупцию на Украине.

Для внесения поправок в бюджет ЕС требуется поддержка всех 27 членов объединения. Politico отмечает, что в то время как Брюссель надеется убедить Венгрию пересмотреть свою позицию, ЕС сталкивается с другой «головной болью» со стороны Словакии. Решение по вопросу нужно принять до конца года, поскольку к этому моменту закончится ранее выделенное финансирование ЕС для Украины.

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26 октября в Брюсселе открылся очередной саммит лидеров стран – членов ЕС. Перед началом саммита Орбан заявил, что Венгрия не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование этому. Он также отметил, что Будапешт готов одобрить Киеву транш в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира, если делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) приедет в Венгрию для обсуждения этого вопроса.

Фицо на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил, что уведомил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен об отказе Словакии оказывать военную помощь Украине. Ранее он уточнил, что страна продолжит предоставлять только гуманитарную помощь Киеву. Фицо также призвал ЕС «превратиться из поставщика оружия в миротворца».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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