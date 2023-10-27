СМИ: Орбан и Фицо выступили против пакета помощи Украине в 50 млрд евро
Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе не поддержали выделение Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро из бюджета ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата, осведомленного об обсуждении.
Собеседник напомнил, что Орбан публично заявил, что поддержка ЕС Киева не работает. Фицо же, по словам источника, сослался на коррупцию на Украине.
Для внесения поправок в бюджет ЕС требуется поддержка всех 27 членов объединения. Politico отмечает, что в то время как Брюссель надеется убедить Венгрию пересмотреть свою позицию, ЕС сталкивается с другой «головной болью» со стороны Словакии. Решение по вопросу нужно принять до конца года, поскольку к этому моменту закончится ранее выделенное финансирование ЕС для Украины.
26 октября в Брюсселе открылся очередной саммит лидеров стран – членов ЕС. Перед началом саммита Орбан заявил, что Венгрия не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование этому. Он также отметил, что Будапешт готов одобрить Киеву транш в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира, если делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) приедет в Венгрию для обсуждения этого вопроса.
Фицо на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил, что уведомил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен об отказе Словакии оказывать военную помощь Украине. Ранее он уточнил, что страна продолжит предоставлять только гуманитарную помощь Киеву. Фицо также призвал ЕС «превратиться из поставщика оружия в миротворца».