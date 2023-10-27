СМИ: Орбан и Фицо выступили против пакета помощи Украине в 50 млрд евро

Для внесения поправок в бюджет ЕС требуется поддержка всех 27 членов объединения. Politico отмечает, что в то время как Брюссель надеется убедить Венгрию пересмотреть свою позицию, ЕС сталкивается с другой «головной болью» со стороны Словакии. Решение по вопросу нужно принять до конца года, поскольку к этому моменту закончится ранее выделенное финансирование ЕС для Украины.