Орбан назвал условие для выделения Киеву 500 млн евро помощи из фонда ЕС

23 октября в Люксембурге прошла очередная встреча министров иностранных дел стран – членов Евросоюза. В ходе встречи они не смогли договориться о выделении Украине восьмого транша военной помощи из Европейского фонда мира. Очередной транш военной помощи Киеву был согласован еще в мае. Его выделение блокировала Венгрия из-за внесения Украиной в свой «список международных спонсоров войны» крупнейшего венгерского OTP Bank.