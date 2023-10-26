Орбан назвал условие для выделения Киеву 500 млн евро помощи из фонда ЕС
Венгрия готова предоставить Украине помощь и одобрить транш в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира для закупок оружия, если делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) приедет в Будапешт. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Мы ждем, чтобы украинская делегация прибыла в Будапешт для обсуждения этого вопроса. Мы открыты и готовы заключить сделку», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
23 октября в Люксембурге прошла очередная встреча министров иностранных дел стран – членов Евросоюза. В ходе встречи они не смогли договориться о выделении Украине восьмого транша военной помощи из Европейского фонда мира. Очередной транш военной помощи Киеву был согласован еще в мае. Его выделение блокировала Венгрия из-за внесения Украиной в свой «список международных спонсоров войны» крупнейшего венгерского OTP Bank.
В сентябре Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины приостановило статус «международного спонсора войны» для венгерского OTP Bank для получения помощи на 500 млн евро. Венгерские власти не согласились на это условие и потребовали полного исключения из списка для банка. В результате 2 октября НАПК исключило OTP Bank из черного списка.
4 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт требует от Киева снятия санкций с российского подразделения банка OTP. Сийярто также добавил, что считает исключение своего OTP Bank из украинского списка «международных спонсоров войны» шагом в правильном направлении.