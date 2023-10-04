Венгрия требует от Украины снятия санкций с российского подразделения банка OTP
Венгрия считает исключение своего OTP Bank из украинского списка «международных спонсоров войны» шагом в правильном направлении, но также требует от Киева снятия санкций с российского подразделения банка. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает ТАСС.
В ходе общения с журналистами он отметил, что в санкционном списке украинского национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) значатся российское подразделение OTP и четыре венгерских банковских менеджера. Будапешт пригласил украинскую сторону прибыть для обсуждения этого вопроса, добавил министр.
«Мы ожидаем, что эти четыре руководителя OTP и российская организация будут удалены из списка украинского антикоррупционного агентства», – сказал он.
Ранее в мае Украина внесла OTP Bank и ряд других венгерских и греческих компаний в список «международных спонсоров войны». В конце сентября Украина приостановила действие статуса «спонсора войны» для OTP Bank и еще пяти компаний из черного списка. Страна рассчитывала, что в ответ на этот шаг Венгрия разблокирует транш в размере 500 млн евро ($524,8 млн по курсу на 2 октября), который ЕС планировал направить на поддержку ВСУ. Венгерские власти не согласились на это условие и потребовали полного исключения из списка для банка. В результате 2 октября НАПК исключило OTP Bank из черного списка.
3 октября российский ОТП-банк сообщил о намерении выплатить акционерам дивиденды в размере 10,6 млрд руб. OTP Bank принадлежит 66,2% ОТП-банка, а 31,7% – ООО «Альянс Резерв», на 100% принадлежащему венгерскому банку. В России с весны 2022 г. действуют ограничения на выплаты дивидендов для инвесторов из недружественных стран, поэтому, как писал «Коммерсантъ», банк получил одобрение ЦБ. Прибыль российского банка в первом полугодии составила 11,8 млрд руб.