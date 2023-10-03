ОТП-банк решил выплатить дивиденды венгерским акционерам

Ограничения на выплаты дивидендов для инвесторов из недружественных стран действуют с весны 2022 г. Указом президента был установлен временный порядок совершения операций с российскими активами иностранными лицами, связанными с недружественными странами. Этим документом также вводится условие, что все платежи производятся через специальные рублевые счета типа «С». На них аккумулируются доходы по ценным бумагам, принадлежащим недружественным нерезидентам, а также средства по другим операциям с российскими активами. Конвертировать их в валюту можно только по разрешению правкомиссии.