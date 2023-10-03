ОТП-банк решил выплатить дивиденды венгерским акционерам
«Эта выплата отражает 17 лет эффективной деятельности банка, что к нынешнему моменту привело к образованию существенных финансовых излишков», – прокомментировали решение в OTP.
Как обращает внимание издание, это первый случай за последнее время, когда российский банк выплачивает дивиденды акционерам из недружественных юрисдикций. OTP Bank Plc принадлежит 66,2% ОТП-банка, а 31,7% – российскому ООО «Альянс Резерв», на 100% принадлежащему венгерскому банку. По материалам OTP, прибыль российского банка в первом полугодии составила 11,8 млрд руб.
Партнер АБ «Проспект» Олег Бычков в разговоре с газетой обратил внимание на то, что неясно, дает ли это разрешение регулятора вывести прибыль за пределы России. По его мнению, часть средств могут разрешить распределить на счет типа С, а часть – выплатить напрямую.
Ограничения на выплаты дивидендов для инвесторов из недружественных стран действуют с весны 2022 г. Указом президента был установлен временный порядок совершения операций с российскими активами иностранными лицами, связанными с недружественными странами. Этим документом также вводится условие, что все платежи производятся через специальные рублевые счета типа «С». На них аккумулируются доходы по ценным бумагам, принадлежащим недружественным нерезидентам, а также средства по другим операциям с российскими активами. Конвертировать их в валюту можно только по разрешению правкомиссии.
Минфин и Банк России ранее в августе смягчили условия для перевода дивидендов резидентам недружественных стран, писали «Ведомости». Выплаты могут производиться без ограничений при условии капиталовложений в российскую экономику, причем размер дивидендов не должен превышать капвложений. Учитываться будут инвестиции в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 г. – речь идет о расширении объема производства и развитии новых технологий. Для распределения прибыли все равно нужно будет одобрение подкомиссии.
Ранее компании могли получить разрешение правкомиссии на выплату дивидендов резидентам недружественных стран при выполнении ряда условий. Например, размер выплаты не мог превышать 50% прибыли за предыдущий год, акционеры должны быть готовы продолжать коммерческую деятельность в России, а также выполнять ключевые показатели эффективности, согласованные с ЦБ.