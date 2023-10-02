Украина исключила венгерский OTP Bank из списка «международных спонсоров войны»

В конце сентября Украина приостановила действие статуса «спонсора войны» для OTP Bank и еще пяти компаний из черного списка. Страна рассчитывала, что в ответ на этот шаг Венгрия разблокирует транш в размере 500 млн евро ($524,8 млн по курсу на 2 октября), который ЕС планировал направить на поддержку ВСУ. Венгерские власти не согласились на это условие и потребовали полного исключения из списка для банка.