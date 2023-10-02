Украина исключила венгерский OTP Bank из списка «международных спонсоров войны»
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины исключило венгерский OTP Bank из черного списка «международных спонсоров войны». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«OTP Bank взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке. НАПК, выполняя свою часть соглашения, исключило банк из списка международных «спонсоров войны» и ожидает, что банк незамедлительно выполнит свои обязательства», – говорится в сообщении.
Украина внесла OTP Bank и ряд других венгерских и греческих компаний в список «международных спонсоров войны» в мае 2023 г. В начале июня Греция и Венгрия раскритиковали 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и отсрочили его принятие на три недели.
В конце сентября Украина приостановила действие статуса «спонсора войны» для OTP Bank и еще пяти компаний из черного списка. Страна рассчитывала, что в ответ на этот шаг Венгрия разблокирует транш в размере 500 млн евро ($524,8 млн по курсу на 2 октября), который ЕС планировал направить на поддержку ВСУ. Венгерские власти не согласились на это условие и потребовали полного исключения из списка для банка.