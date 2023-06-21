В ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций

В начале июня газета Politico со ссылкой на источники писала, что страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России в рамках 11-го пакета на встрече 7 июня. По данным издания, с критикой проекта нового пакета санкций выступали Греция и Венгрия, компании которых внесены в украинский черный список «спонсоров войны».