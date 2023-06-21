В ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций
Постоянные представители Европейского союза (ЕС) согласовали 11-й пакет санкций против России, сообщило в Twitter председательство Швеции в Совете ЕС.
«Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и внесению в индивидуальные списки», – говорится в сообщении.
По словам посла Польши в ЕС Анджея Садося, новые санкции коснутся 70 человек, 30 юридических лиц, южной ветки трубопровода «Дружба» , а также будет введен запрет въезда для российских грузовых прицепов.
В начале июня газета Politico со ссылкой на источники писала, что страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях против России в рамках 11-го пакета на встрече 7 июня. По данным издания, с критикой проекта нового пакета санкций выступали Греция и Венгрия, компании которых внесены в украинский черный список «спонсоров войны».
Российские власти неоднократно критиковали введенные против РФ санкции. В частности, президент РФ Владимир Путин называл ограничения нелегитимными и говорил, что они «наносят серьезный урон международной правовой системе». В Кремле заявляли, что за санкции против России приходится платить жителям стран Запада.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ США, Канада, Великобритания, Япония и страны ЕС ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.