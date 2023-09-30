Киев приостановил статус «спонсора войны» для банка из Венгрии ради помощи от ЕС
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины приостановило статус «международного спонсора войны» для венгерского OTP Bank для получения помощи на €500 млн от Евросоюза, сообщили в украинском ведомстве.
Агентство приостановило такие статусы и для пяти греческих судоходных компаний: Dynacom Tankers Management, Thenamaris Ships Management Inc., Delta Tankers LTD, Minerva Marine, TMC Tankers LTD.
«Решение принято по результатам переговоров между представителями агентства и представителями компаний и правительств этих стран по прекращению сотрудничества с Российской Федерацией», – добавили в НАПК. Уточняется, что окончательно компании будут исключены из реестра только после выполнения «указанных условий».
НАПК Украины внесло венгерский OTP Bank Group в перечень «международных спонсоров войны» 4 мая. В украинском ведомстве объясняли это работой банка в России после начала спецоперации. В ответ на это венгерские власти заявили, что страна планирует блокировать военную помощь ЕС для Украины до отмены санкций против OTP.
20 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия потребует отчета о расходовании уже выделенных Украине средств. Также Венгрия требовала обеспечить права этнических венгров, проживающих на территории Украины.