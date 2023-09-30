Киев приостановил статус «спонсора войны» для банка из Венгрии ради помощи от ЕС

«Решение принято по результатам переговоров между представителями агентства и представителями компаний и правительств этих стран по прекращению сотрудничества с Российской Федерацией», – добавили в НАПК. Уточняется, что окончательно компании будут исключены из реестра только после выполнения «указанных условий».