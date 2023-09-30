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Киев приостановил статус «спонсора войны» для банка из Венгрии ради помощи от ЕС

Ведомости

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины приостановило статус «международного спонсора войны» для венгерского OTP Bank для получения помощи на €500 млн от Евросоюза, сообщили в украинском ведомстве.

Агентство приостановило такие статусы и для пяти греческих судоходных компаний: Dynacom Tankers Management, Thenamaris Ships Management Inc., Delta Tankers LTD, Minerva Marine, TMC Tankers LTD. 

«Решение принято по результатам переговоров между представителями агентства и представителями компаний и правительств этих стран по прекращению сотрудничества с Российской Федерацией», – добавили в НАПК. Уточняется, что окончательно компании будут исключены из реестра только после выполнения «указанных условий».

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НАПК Украины внесло венгерский OTP Bank Group в перечень «международных спонсоров войны» 4 мая. В украинском ведомстве объясняли это работой банка в России после начала спецоперации. В ответ на это венгерские власти заявили, что страна планирует блокировать военную помощь ЕС для Украины до отмены санкций против OTP.

20 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия потребует отчета о расходовании уже выделенных Украине средств. Также Венгрия требовала обеспечить права этнических венгров, проживающих на территории Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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