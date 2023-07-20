Венгрия потребовала отчета о выделенных Украине деньгах
Венгрия требует отчета о расходовании более 10 млн евро, выделенных Украине. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
«Брюссель хочет отдать еще 20 млрд евро на поставку оружия Украине. Сегодня в Совете МИД в Брюсселе ожидается серьезное давление, чтобы он одобрил предложение, но позиция Венгрии остается ясной: ждем подотчетности более 10 млн евро, выделенных Украине», – написал он на своей странице.
Евросоюз планирует создать новый фонд в размере 20 млрд евро для помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) в течение 2024–2028 гг. Инициатива подразумевает, что ЕС не будет напрямую платить за оружие для Украины. Вместо этого средства фонда будут расходоваться на покрытие трат государств, которые будут закупать и передавать вооружения Киеву. Деньги из фонда также пойдут и на обучение украинских солдат.
ЕС для поставок оружия Украине использует «Европейский фонд мира» общим объемом в 5,69 млрд евро. Венгрия ранее выступала против этого. 19 июля Сийярто заявил, что Будапешт не даст добро на использование средств из этого фонда для финансирования поставок вооружений на Украину до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка «международных спонсоров войны».
Венгрия неоднократно заявляла о провале санкций Евросоюза против России, а официальные лица страны призывали ЕС прекратить предпринимать шаги, которые ведут к эскалации украинского конфликта. Сийярто уже предупреждал, что страна планирует блокировать военную помощь ЕС для Украины до отмены санкций в отношении OTP Bank.