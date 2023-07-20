Венгрия потребовала отчета о выделенных Украине деньгах

Евросоюз планирует создать новый фонд в размере 20 млрд евро для помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) в течение 2024–2028 гг. Инициатива подразумевает, что ЕС не будет напрямую платить за оружие для Украины. Вместо этого средства фонда будут расходоваться на покрытие трат государств, которые будут закупать и передавать вооружения Киеву. Деньги из фонда также пойдут и на обучение украинских солдат.