Премьер-министр Венгрии поставил под сомнение быстрое вступление Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение перспективу начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз в ближайшее время. Об этом сообщает Associated Press.
Орбан отметил, что для принятия новой страны в блок требуется единодушие среди 27 государств – членов ЕС. В случае Венгрии, добро Украине должен дать парламент.
«Когда я нахожусь в палате представителей, я не чувствую непреодолимого желания венгерского парламента проголосовал за членство Украины в Европейском союзе в течение двух лет. Поэтому я был бы осторожен с этими амбициозными планами», – сказал Орбан.
Венгерский премьер-министр заявил, что ЕС нужно «найти ответы на очень длинные и трудные вопросы, пока мы не дойдем до того момента, когда сможем решить, начинать ли переговоры». По его словам, переговоры с Украиной затрудняет то, что государство ведет боевые действия: нет конкретики ни о размерах ее территории, ни о населении, бегущем из страны.
«Принять страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно», – резюмировал Орбан.
21 сентября Верховная рада Украины приняла закон о национальных меньшинствах, согласно которому разрешается использовать языки нацменьшинств в рекламе, во время различных мероприятий и при оказании помощи, а также издавать для школьников бесплатные учебники. После этого госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что это дает право нацменьшинствам, живущим на Украине, учиться на родном языке.