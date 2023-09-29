Премьер-министр Венгрии поставил под сомнение быстрое вступление Украины в ЕС

Венгерский премьер-министр заявил, что ЕС нужно «найти ответы на очень длинные и трудные вопросы, пока мы не дойдем до того момента, когда сможем решить, начинать ли переговоры». По его словам, переговоры с Украиной затрудняет то, что государство ведет боевые действия: нет конкретики ни о размерах ее территории, ни о населении, бегущем из страны.