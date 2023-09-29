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Премьер-министр Венгрии поставил под сомнение быстрое вступление Украины в ЕС

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение перспективу начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз в ближайшее время. Об этом сообщает Associated Press.

Орбан отметил, что для принятия новой страны в блок требуется единодушие среди 27 государств – членов ЕС. В случае Венгрии, добро Украине должен дать парламент.

«Когда я нахожусь в палате представителей, я не чувствую непреодолимого желания венгерского парламента проголосовал за членство Украины в Европейском союзе в течение двух лет. Поэтому я был бы осторожен с этими амбициозными планами», – сказал Орбан.

Венгерский премьер-министр заявил, что ЕС нужно «найти ответы на очень длинные и трудные вопросы, пока мы не дойдем до того момента, когда сможем решить, начинать ли переговоры». По его словам, переговоры с Украиной затрудняет то, что государство ведет боевые действия: нет конкретики ни о размерах ее территории, ни о населении, бегущем из страны.

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«Принять страну, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно», – резюмировал Орбан.

25 сентября Орбан заявил, что Венгрия не намерена поддерживать Украину ни на одном международном форуме, пока Киев не вернет права закарпатским венграм. 19 сентября этот вопрос поднимала президент Венгрии Каталин Новак.

21 сентября Верховная рада Украины приняла закон о национальных меньшинствах, согласно которому разрешается использовать языки нацменьшинств в рекламе, во время различных мероприятий и при оказании помощи, а также издавать для школьников бесплатные учебники. После этого госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что это дает право нацменьшинствам, живущим на Украине, учиться на родном языке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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