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В посольстве назвали фейком заявление США о казнях российских военных

Ведомости

Заявления США о казнях российских военных, которые отказываются выполнять приказы, ничем не обосновано, это чудовищный фейк, заявили в посольстве РФ в США.

Речь идет о словах координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби. 26 октября представитель Белого дома сообщил журналистам, что правительство располагает информацией о «казнях» российских солдат, отказывающихся выполнять приказы, писал Reuters.

«У нас также есть информация, что российские командиры угрожают расстрелом целых подразделений, если они попытаются отступить от огня украинской артиллерии», – сказал он, не предоставив доказательств своих утверждений.

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В российском посольстве назвали заявление Кирби «гадким» и «до предела циничным». Там указали, что он не представил никаких конкретных примеров или документальных подтверждений своих слов. По мнению российской стороны, Вашингтон «применяет свой излюбленный инструментарий – вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки», а их создателем может быть только «человек с воспаленным сознанием». Таким образом в Штатах пытаются найти оправдание украинским военным, «провалившим столь разрекламированное контрнаступление», говорится в комментарии.

«Ответственно заявляем: все инсинуации относительно упомянутого в речи представителя Белого дома – ложь. На поле боя наши военнослужащие действуют мужественно, профессионально, героически. Защищают родную землю», – заявили в посольстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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