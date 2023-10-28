В посольстве назвали фейком заявление США о казнях российских военных

В российском посольстве назвали заявление Кирби «гадким» и «до предела циничным». Там указали, что он не представил никаких конкретных примеров или документальных подтверждений своих слов. По мнению российской стороны, Вашингтон «применяет свой излюбленный инструментарий – вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки», а их создателем может быть только «человек с воспаленным сознанием». Таким образом в Штатах пытаются найти оправдание украинским военным, «провалившим столь разрекламированное контрнаступление», говорится в комментарии.