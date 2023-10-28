В посольстве назвали фейком заявление США о казнях российских военных
Заявления США о казнях российских военных, которые отказываются выполнять приказы, ничем не обосновано, это чудовищный фейк, заявили в посольстве РФ в США.
Речь идет о словах координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби. 26 октября представитель Белого дома сообщил журналистам, что правительство располагает информацией о «казнях» российских солдат, отказывающихся выполнять приказы, писал Reuters.
«У нас также есть информация, что российские командиры угрожают расстрелом целых подразделений, если они попытаются отступить от огня украинской артиллерии», – сказал он, не предоставив доказательств своих утверждений.
В российском посольстве назвали заявление Кирби «гадким» и «до предела циничным». Там указали, что он не представил никаких конкретных примеров или документальных подтверждений своих слов. По мнению российской стороны, Вашингтон «применяет свой излюбленный инструментарий – вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки», а их создателем может быть только «человек с воспаленным сознанием». Таким образом в Штатах пытаются найти оправдание украинским военным, «провалившим столь разрекламированное контрнаступление», говорится в комментарии.
«Ответственно заявляем: все инсинуации относительно упомянутого в речи представителя Белого дома – ложь. На поле боя наши военнослужащие действуют мужественно, профессионально, героически. Защищают родную землю», – заявили в посольстве.