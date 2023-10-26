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Политика

Вашингтон допустил тактические успехи России на Украине в ближайшие месяцы

Ведомости

Россия может достичь тактических успехов на Украине в предстоящие месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это динамичный конфликт, и Россия все еще сохраняет некоторые возможности и может достичь тактических успехов в ближайшие месяцы», – сказал Кирби на брифинге. Он сообщил, что российская армия начала проводить наступательные действия на нескольких направлениях, в том числе в районе Лимана, Авдеевки и Купянска.

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В августе украинские власти объявили обязательную эвакуацию из Купянского района Харьковской области. Уточнялось, что эвакуация проводится на «приближенных к зоне боевых действий» территориях.

8 октября «РИА Новости» со ссылкой на командира отряда «Барс-9» Западной группировки войск сообщили, что ВСУ начали готовить Купянск к обороне. Командир отряда с позывным «Медведь» уточнил, что противник не идет в наступление, а мирного населения в этом районе уже нет.

Украина ведет активное контрнаступление с начала июня. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на безуспешность действий ВСУ, а в Минобороны заявляли, что Киев не достиг своих целей ни на одном из направлений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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