Вашингтон допустил тактические успехи России на Украине в ближайшие месяцы
Россия может достичь тактических успехов на Украине в предстоящие месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Это динамичный конфликт, и Россия все еще сохраняет некоторые возможности и может достичь тактических успехов в ближайшие месяцы», – сказал Кирби на брифинге. Он сообщил, что российская армия начала проводить наступательные действия на нескольких направлениях, в том числе в районе Лимана, Авдеевки и Купянска.
В августе украинские власти объявили обязательную эвакуацию из Купянского района Харьковской области. Уточнялось, что эвакуация проводится на «приближенных к зоне боевых действий» территориях.
8 октября «РИА Новости» со ссылкой на командира отряда «Барс-9» Западной группировки войск сообщили, что ВСУ начали готовить Купянск к обороне. Командир отряда с позывным «Медведь» уточнил, что противник не идет в наступление, а мирного населения в этом районе уже нет.
Украина ведет активное контрнаступление с начала июня. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на безуспешность действий ВСУ, а в Минобороны заявляли, что Киев не достиг своих целей ни на одном из направлений.