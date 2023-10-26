Вашингтон допустил тактические успехи России на Украине в ближайшие месяцы

«Это динамичный конфликт, и Россия все еще сохраняет некоторые возможности и может достичь тактических успехов в ближайшие месяцы», – сказал Кирби на брифинге. Он сообщил, что российская армия начала проводить наступательные действия на нескольких направлениях, в том числе в районе Лимана, Авдеевки и Купянска.