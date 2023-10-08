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В ВС России заявили, что ВСУ готовят Купянск к обороне

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовить Купянск Харьковской области к обороне, пишет «РИА Новости» со ссылкой на командира отряда «Барс-9» Западной группировки войск.

«Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне», – сказал он, показывая кадры, снятые разведчиками при помощи беспилотника.

Командир отряда с позывным «Медведь» уточнил, что противник не идет в наступление, а мирного населения в этом районе уже нет. По его заявлению, украинские войска пытаются строить в этой местности укрепления, но «большую их часть уничтожают авиация, дальнобойная артиллерия и системы залпового огня».

Украина начала эвакуацию Купянского района

Киев предпринял такой шаг на фоне продвижения Вооруженных сил России

10 августа власти Купянского района начали обязательную эвакуацию населения. Она проводилась на территориях, близких к зоне боевых действий. В частности, она была объявлена для жителей левого берега реки Оскол в Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой. Всего в документе говорилось о 37 населенных пунктах.

Последние несколько месяцев российское Минобороны сообщает об успешном наступлении на Купянском направлении. В начале августа в ведомстве заявили, что в районах Новоселовского в Луганской области было отражено шесть атак и контратак ВСУ.

6 октября Минобороны в своей ежедневной сводке сообщило, что силы РФ за последние сутки отразили четыре контратаки на Купянском направлении и две – на Запорожском. Также было отражено 17 атак ВСУ на Краснолиманском направлении, 34 – на Донецком и 11 – на Южнодонецком.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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