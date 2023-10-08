В ВС России заявили, что ВСУ готовят Купянск к обороне

Командир отряда с позывным «Медведь» уточнил, что противник не идет в наступление, а мирного населения в этом районе уже нет. По его заявлению, украинские войска пытаются строить в этой местности укрепления, но «большую их часть уничтожают авиация, дальнобойная артиллерия и системы залпового огня».