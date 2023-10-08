В ВС России заявили, что ВСУ готовят Купянск к обороне
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовить Купянск Харьковской области к обороне, пишет «РИА Новости» со ссылкой на командира отряда «Барс-9» Западной группировки войск.
«Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне», – сказал он, показывая кадры, снятые разведчиками при помощи беспилотника.
Командир отряда с позывным «Медведь» уточнил, что противник не идет в наступление, а мирного населения в этом районе уже нет. По его заявлению, украинские войска пытаются строить в этой местности укрепления, но «большую их часть уничтожают авиация, дальнобойная артиллерия и системы залпового огня».
10 августа власти Купянского района начали обязательную эвакуацию населения. Она проводилась на территориях, близких к зоне боевых действий. В частности, она была объявлена для жителей левого берега реки Оскол в Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой. Всего в документе говорилось о 37 населенных пунктах.
Последние несколько месяцев российское Минобороны сообщает об успешном наступлении на Купянском направлении. В начале августа в ведомстве заявили, что в районах Новоселовского в Луганской области было отражено шесть атак и контратак ВСУ.
6 октября Минобороны в своей ежедневной сводке сообщило, что силы РФ за последние сутки отразили четыре контратаки на Купянском направлении и две – на Запорожском. Также было отражено 17 атак ВСУ на Краснолиманском направлении, 34 – на Донецком и 11 – на Южнодонецком.