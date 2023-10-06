Минобороны назвало число уничтоженных диверсантов ВСУ при попытке высадиться в Крыму

Помимо этого за прошедшую неделю российские военнослужащие отразили четыре контратаки на Купянском направлении и две – на Запорожском. Также было отражено 17 атак ВСУ на Краснолиманском направлении, 34 – на Донецком и 11 – на Южнодонецком.