Минобороны назвало число уничтоженных диверсантов ВСУ при попытке высадиться в Крыму
При попытке высадиться в Крыму 4 октября российская авиация уничтожила группу из 13 диверсантов ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе спецоперации в период с 29 сентября по 6 октября.
«4 октября морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма», – сказано в сообщении.
В Минобороны также сообщили, что за указанный период ВС РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате были уничтожены склады боеприпасов, производственные цеха, пункты размещения украинских военнослужащих и др.
Помимо этого за прошедшую неделю российские военнослужащие отразили четыре контратаки на Купянском направлении и две – на Запорожском. Также было отражено 17 атак ВСУ на Краснолиманском направлении, 34 – на Донецком и 11 – на Южнодонецком.
4 октября Минобороны отчиталось о срыве попытки десантной группы ВСУ проникнуть на территорию Крыма. Там уточнили, что противник следовал к мысу Тарханкут на катере и трех гидроциклах.
Ранее Минобороны сообщило, что 6 октября около 10:45 мск вертолет морской авиации Черноморского флота России уничтожил безэкипажный катер ВСУ, который двигался в направлении Крыма. Аналогичная ситуация произошла 5 октября. Тогда в Минобороны также сообщили об уничтожении морской авиацией Черноморского флота безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря.