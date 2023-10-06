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Минобороны назвало число уничтоженных диверсантов ВСУ при попытке высадиться в Крыму

Ведомости

При попытке высадиться в Крыму 4 октября российская авиация уничтожила группу из 13 диверсантов ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе спецоперации в период с 29 сентября по 6 октября. 

«4 октября морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два плавсредства и 13 диверсантов ВСУ при попытке высадки десанта на побережье Крыма», – сказано в сообщении. 

В Минобороны также сообщили, что за указанный период ВС РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате были уничтожены склады боеприпасов, производственные цеха, пункты размещения украинских военнослужащих и др. 

Помимо этого за прошедшую неделю российские военнослужащие отразили четыре контратаки на Купянском направлении и две – на Запорожском. Также было отражено 17 атак ВСУ на Краснолиманском направлении, 34 – на Донецком и 11 – на Южнодонецком.

4 октября Минобороны отчиталось о срыве попытки десантной группы ВСУ проникнуть на территорию Крыма. Там уточнили, что противник следовал к мысу Тарханкут на катере и трех гидроциклах.

Ранее Минобороны сообщило, что 6 октября около 10:45 мск вертолет морской авиации Черноморского флота России уничтожил безэкипажный катер ВСУ, который двигался в направлении Крыма. Аналогичная ситуация произошла 5 октября. Тогда в Минобороны также сообщили об уничтожении морской авиацией Черноморского флота безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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