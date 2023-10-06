Минобороны сообщило об уничтожении двигавшегося в сторону Крыма катера ВСУ

5 октября в Минобороны также сообщили об уничтожении морской авиацией Черноморского флота безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря. 4 октября ведомство отчиталось о срыве попытки десантной группы ВСУ проникнуть на территорию Крыма. Там уточнили, что противник следовал к мысу Тарханкут на катере и трех гидроциклах.