Минобороны сообщило об уничтожении двигавшегося в сторону Крыма катера ВСУ
Вертолет морской авиации Черноморского флота России уничтожил безэкипажный катер ВСУ, который двигался в направлении Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В ходе патрулирования вертолетом морской авиации Черноморского флота Ка-29 в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен, следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВСУ», – сказано в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошел ориентировочно в 10:45 мск.
В ночь на 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения отразили атаку ВСУ, которые применили два безэкипажных катера.
5 октября в Минобороны также сообщили об уничтожении морской авиацией Черноморского флота безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря. 4 октября ведомство отчиталось о срыве попытки десантной группы ВСУ проникнуть на территорию Крыма. Там уточнили, что противник следовал к мысу Тарханкут на катере и трех гидроциклах.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.