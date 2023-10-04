Минобороны сообщило об уничтожении 31 беспилотника над территорией России
В ночь на 4 октября российские системы ПВО уничтожили 31 украинских беспилотник над Брянской, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.
Помимо этого, в Минобороны сообщили, что самолеты ВКС России в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку десантной группы ВСУ проникнуть на территорию Крыма. По информации ведомства, украинские военнослужащие следовали к мысу Тарханкут на катере и трех гидроциклах.
Ночью 4 октября о беспилотниках в своих регионах сообщили губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз. В частности, губернаторы рассказали, что беспилотники были уничтожены в небе над Брянским и Белгородским районами.
В Брянской, Белгородской и Курской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Такой уровень также установлен в Севастополе, а также в некоторых районах Крыма и Краснодарского края. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в восьми регионах установлен «средний уровень реагирования».