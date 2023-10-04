Минобороны сообщило об уничтожении 31 беспилотника над территорией России

В Брянской, Белгородской и Курской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Такой уровень также установлен в Севастополе, а также в некоторых районах Крыма и Краснодарского края. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в восьми регионах установлен «средний уровень реагирования».