Развожаев сообщил об отражении атаки двух безэкипажных катеров
В районе Севастополя российские военные отражают атаку двух безэкипажных морских катеров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Громкие звуки в районе Северного мола – это расчеты ППДО Черноморского флота. По предварительный информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», – написал он в своем Telegram-канале.
5 октября в Севастополе была объявлена воздушная тревога около 17:10, спустя примерно час она была отменена. Развожаев сообщал, что российские военные использовали табельные средства аэрозольной маскировки в районе Инкерманского моста.
В Минобороны накануне сообщили об уничтожении морской авиацией Черноморского флота безэкипажного катера ВСУ в северо-западной части акватории Черного моря. 4 октября ведомство отчиталось о срыве попытки десантной группы ВСУ проникнуть на территорию Крыма. Там уточнили, что противник следовал к мысу Тарханкут на катере и трех гидроциклах.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.