Минобороны России сообщило о перехвате ракеты «Нептун» у побережья Крыма
Российские силы ПВО уничтожили у побережья Крыма украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» <...> Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова», – говорится в сообщении.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также рассказал о работе ПВО в городе. По его данным, обломки сбитого дрона упали на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто из людей не пострадал, но в нескольких квартирах выбило стекла.
Оборонное ведомство сообщило и о перехвате двух снарядов РСЗО и одного беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.
1 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитой ракете ВСУ на севере полуострова. В результате инцидента никто не пострадал, осколки повредили складские помещения. Минобороны уточнило, что Украина попыталась совершить «террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами «Гром-2».
23 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной опасности в городе. Тогда сработала система ПВО, а ракетные обломки упали возле причала в районе Сухарной балки. Еще одна попытка атаки произошла днем ранее. Советник главы Крыма Олег Крючков говорил, что система ПВО сбила украинскую ракету за пределами Бахчисарая.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.