Минобороны России сообщило о перехвате ракеты «Нептун» у побережья Крыма

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также рассказал о работе ПВО в городе. По его данным, обломки сбитого дрона упали на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. Никто из людей не пострадал, но в нескольких квартирах выбило стекла.