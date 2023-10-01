Силы ПВО сбили украинскую ракету на севере Крыма

23 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной опасности в городе. Тогда сработала система ПВО, а ракетные обломки упали возле причала в районе Сухарной балки. Еще одна попытка атаки произошла днем ранее. Советник главы Крыма Олег Крючков говорил, что система ПВО сбила украинскую ракету за пределами Бахчисарая.