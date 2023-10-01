Силы ПВО сбили украинскую ракету на севере Крыма
Над городом Джанкой на севере Крыма российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету, осколки повредили складские помещения, сообщил губернатор полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
В результате инцидента никто не пострадал, уточнил он. На месте происшествия находится глава администрации города Игорь Ивин. Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Попытку атаки подтвердили в пресс-службе Минобороны, она произошла 1 октября около 13.00 мск. По информации ведомства, Украина попыталась совершить «террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами «Гром-2» по объектам на территории РФ». Дежурные средства ПВО обнаружили и перехватили ракеты, обломки упали на территории Джанкойского района.
23 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной опасности в городе. Тогда сработала система ПВО, а ракетные обломки упали возле причала в районе Сухарной балки. Еще одна попытка атаки произошла днем ранее. Советник главы Крыма Олег Крючков говорил, что система ПВО сбила украинскую ракету за пределами Бахчисарая.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.