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Система ПВО сбила ракету за пределами крымского Бахчисарая

Ведомости

Российская система ПВО сбила украинскую ракету за пределами Бахчисарая, в самом городе все спокойно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует», – написал он.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над территорией Крыма были сбиты крылатые ракеты. Точное местоположение он не уточнил. Аксенов призвал к сохранению спокойствия.

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Ранее 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по штабу Черноморского флота в городе нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского на проспекте Нахимова упал осколок. Информация о пострадавших пока не поступала. По предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Позже губернатор предупредил о возможности повторной атаки и попросил местных жителей не выезжать в центр города и не выходить из зданий. К 14:12 мск Развожаев объявил отбой воздушной и ракетной тревоги.

В Крыму регулярно сообщают о попытках Киева атаковать территорию полуострова. Ночью 22 сентября Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Позже ведомство сообщило, что средства ПВО уничтожили украинскую авиационную управляемую ракету и два беспилотника вблизи Крыма. Это произошло около 10:30 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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