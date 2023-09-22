Система ПВО сбила ракету за пределами крымского Бахчисарая

Ранее 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по штабу Черноморского флота в городе нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского на проспекте Нахимова упал осколок. Информация о пострадавших пока не поступала. По предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Позже губернатор предупредил о возможности повторной атаки и попросил местных жителей не выезжать в центр города и не выходить из зданий. К 14:12 мск Развожаев объявил отбой воздушной и ракетной тревоги.