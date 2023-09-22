Система ПВО сбила ракету за пределами крымского Бахчисарая
Российская система ПВО сбила украинскую ракету за пределами Бахчисарая, в самом городе все спокойно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава. МЧС ликвидирует», – написал он.
Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над территорией Крыма были сбиты крылатые ракеты. Точное местоположение он не уточнил. Аксенов призвал к сохранению спокойствия.
Ранее 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по штабу Черноморского флота в городе нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского на проспекте Нахимова упал осколок. Информация о пострадавших пока не поступала. По предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Позже губернатор предупредил о возможности повторной атаки и попросил местных жителей не выезжать в центр города и не выходить из зданий. К 14:12 мск Развожаев объявил отбой воздушной и ракетной тревоги.
В Крыму регулярно сообщают о попытках Киева атаковать территорию полуострова. Ночью 22 сентября Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Позже ведомство сообщило, что средства ПВО уничтожили украинскую авиационную управляемую ракету и два беспилотника вблизи Крыма. Это произошло около 10:30 мск.