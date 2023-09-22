Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА около Крыма и в Краснодарском крае
Два украинских беспилотника были уничтожены над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», – сказано в сообщении.
В ночь на 21 сентября Минобороны сообщило об уничтожении 19 БПЛА в акватории Черного моря и в Крыму. Помимо этого ночью были сбиты дроны над Курской и Белгородской областями. Еще два беспилотника были уничтожены в небе над Орловской областью.
21 сентября Минобороны сообщило, что российские системы ПВО уничтожили за сутки 75 дронов ВСУ в зоне ведения боевых действий. В ведомстве уточнили, что это максимальное значение с начала спецоперации.