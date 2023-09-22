Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА около Крыма и в Краснодарском крае

В ночь на 21 сентября Минобороны сообщило об уничтожении 19 БПЛА в акватории Черного моря и в Крыму. Помимо этого ночью были сбиты дроны над Курской и Белгородской областями. Еще два беспилотника были уничтожены в небе над Орловской областью.