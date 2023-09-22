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Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА около Крыма и в Краснодарском крае

Ведомости

Два украинских беспилотника были уничтожены над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. 

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«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», – сказано в сообщении.

В ночь на 21 сентября Минобороны сообщило об уничтожении 19 БПЛА в акватории Черного моря и в Крыму. Помимо этого ночью были сбиты дроны над Курской и Белгородской областями. Еще два беспилотника были уничтожены в небе над Орловской областью.

21 сентября Минобороны сообщило, что российские системы ПВО уничтожили за сутки 75 дронов ВСУ в зоне ведения боевых действий. В ведомстве уточнили, что это максимальное значение с начала спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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