Власти просят жителей Севастополя не выходить из зданий из-за возможной атаки
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил местных жителей не выезжать в центр города и не выходить из знаний из-за возможной повторной атаки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Всем, кто находится рядом со штабом флота, – при звуках сирены проследовать в укрытия», – добавил Развожаев.
Губернатор заявил, что на месте ракетного удара работают спасатели, аэромобильную группировку привели в готовность, ввели резервную технику.
В 13:20 мск Развожаев сообщил, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского на проспекте Нахимова упал осколок. Информация о пострадавших уточняется.