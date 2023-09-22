Развожаев заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе
По штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок», – написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев сообщил, что информация о пострадавших уточняется, оперативные службы выехали на место происшествия. Губернатор попросил при обнаружении осколков звонить в «112» и не выкладывать фото и видео.
Ранее 22 сентября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили украинскую авиационную управляемую ракету и два беспилотника вблизи Крыма. Это произошло около 10:30 мск.
Киев регулярно предпринимает попытки атаковать территорию Крыма. Ночью 22 сентября средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. В ночь на 21 сентября Минобороны сообщило об уничтожении 19 БПЛА в акватории Черного моря и в Крыму.
В Крыму и Севастополе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.