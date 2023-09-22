Минобороны сообщило о перехвате ракеты и дронов ВСУ в районе Крыма

Киев регулярно предпринимает попытки атаковать территорию Крыма. Ночью 22 сентября средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. В ночь на 21 сентября Минобороны сообщило об уничтожении 19 БПЛА в акватории Черного моря и в Крыму.