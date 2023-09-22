Минобороны сообщило о перехвате ракеты и дронов ВСУ в районе Крыма
Российские средства ПВО уничтожили украинскую авиационную управляемую ракету и два беспилотника вблизи Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 10:30 мск.
Незадолго до сообщения Минобороны на Крымском мосту временно перекрывали движение. Ограничения продлились около часа.
Киев регулярно предпринимает попытки атаковать территорию Крыма. Ночью 22 сентября средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. В ночь на 21 сентября Минобороны сообщило об уничтожении 19 БПЛА в акватории Черного моря и в Крыму.
В Крыму и Севастополе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.