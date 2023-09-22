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Минобороны сообщило о перехвате ракеты и дронов ВСУ в районе Крыма

Ведомости

Российские средства ПВО уничтожили украинскую авиационную управляемую ракету и два беспилотника вблизи Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», – говорится в сообщении. 

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 10:30 мск.

Незадолго до сообщения Минобороны на Крымском мосту временно перекрывали движение. Ограничения продлились около часа. 

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Киев регулярно предпринимает попытки атаковать территорию Крыма. Ночью 22 сентября средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем у юго-восточного побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. В ночь на 21 сентября Минобороны сообщило об уничтожении 19 БПЛА в акватории Черного моря и в Крыму.

В Крыму и Севастополе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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