Развожаев сообщил об отражении ракетной атаки на Севастополь

Ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по Севастополю, семь из них были сбиты ПВО. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте на Севастопольском морском заводе. Оба судна будут восстановлены и продолжат боевую службу, уточнили в Минобороны РФ.