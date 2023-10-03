СК предъявил заочное обвинение Буданову за атаки дронов
СК России предъявил заочное обвинение начальнику Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кириллу Буданову и нескольким другим украинским военачальникам за атаки беспилотников по территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Буданов заочно обвиняется по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По той же статье обвинения предъявлены командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.
По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к более 100 ударам беспилотников по Москве, Подмосковью, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов РФ в период с апреля 2022 г. по сентябрь 2023 г. Кроме того, установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им военнослужащих.
Уточняется, что в ближайшее время обвиняемые будут объявлены в розыск, также следствие планирует избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
Украина предпринимает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников с начала спецоперации. Крупнейшая атака произошла 30 августа: ВСУ попытались ударить по территории пяти регионов Центральной России, Псковской области и Севастополю. В результате атаки на аэропорт Пскова никто не пострадал, но повреждения получили самолеты Ил-76. 30 августа в аэропорту отменили все рейсы.