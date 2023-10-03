СК предъявил заочное обвинение Буданову за атаки дронов

По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к более 100 ударам беспилотников по Москве, Подмосковью, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов РФ в период с апреля 2022 г. по сентябрь 2023 г. Кроме того, установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им военнослужащих.