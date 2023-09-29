СМИ: Зеленский согласовал с США и Британией новое наступление в начале октября

20 сентября Зеленский в интервью CNN заявил, что не знает, смогут ли ВСУ добиться существенного успеха в ходе контрнаступления до конца года. Он отмечал, что ожидает положительного решения США по поставкам дальнобойных ракет ATACMS. В противном случае, по его словам, у ВСУ будет «больше жертв на поле боя».