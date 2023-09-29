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СМИ: Зеленский согласовал с США и Британией новое наступление в начале октября

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с США и Великобританией новое наступление на херсонском и запорожском направлениях в начале октября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», – пишет агентство.

20 сентября Зеленский в интервью CNN заявил, что не знает, смогут ли ВСУ добиться существенного успеха в ходе контрнаступления до конца года. Он отмечал, что ожидает положительного решения США по поставкам дальнобойных ракет ATACMS. В противном случае, по его словам, у ВСУ будет «больше жертв на поле боя».

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Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон пока не будет поставлять Киеву тактические ракеты ATACMS, но не снимает это с рассмотрения в будущем. При этом американские СМИ писали, что все профильные ведомства одобрили отправку ATACMS на Украину.

ВСУ ведут активное наступление с начала июня. Президент России Владимир Путин ранее назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В начале сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что Украина не достигла своих целей ни на одном из направлений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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