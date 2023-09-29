СМИ: Зеленский согласовал с США и Британией новое наступление в начале октября
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с США и Великобританией новое наступление на херсонском и запорожском направлениях в начале октября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», – пишет агентство.
20 сентября Зеленский в интервью CNN заявил, что не знает, смогут ли ВСУ добиться существенного успеха в ходе контрнаступления до конца года. Он отмечал, что ожидает положительного решения США по поставкам дальнобойных ракет ATACMS. В противном случае, по его словам, у ВСУ будет «больше жертв на поле боя».
ВСУ ведут активное наступление с начала июня. Президент России Владимир Путин ранее назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом». В начале сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что Украина не достигла своих целей ни на одном из направлений.