Погранкомитет Белоруссии заявил о гибели двух беженцев на границе с Латвией
Белорусские пограничники обнаружили тела двух беженцев на границе с Латвией, сообщила пресс-служба пограничного комитета Белоруссии.
Погибших беженцев, как отмечается, обнаружили 27 октября вблизи латвийского заграждения. По данным погранкомитета, тела мужчин находились в непосредственной близости от водопропуска в латвийском заграждении, а рядом с беженцами были женщина и двое детей. В ходе осмотра найдены документы гражданина Ирана, говорится в сообщении. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и медицинскую бригаду.
Женщина рассказала, каким образом погибшие оказались на белорусской территории. По ее словам, мужчин вывезли на границу латвийские правоохранители вместе с группой беженцев, которых «под угрозой физической расправы заставили перейти» на территорию республики. По данным погранкомитета, «страдания измученных людей, которых выбросили на снег с трупами, латвийцы снимали на камеру».
По мнению белорусской стороны, отношение латвийских военных к беженцам «превратилось в форму садизма», а «цинизм и бесчеловечность» стали принципом действий военнослужащих сопредельных стран Евросоюза на границе.
В августе стало известно о гибели на польско-белорусской границе беженца из Египта. Погранкомитет тогда сообщал, что мужчина умер из-за издевательств польских силовиков после того, как его «выбросили» на белорусскую территорию.
В 2021 г. сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом 2022 г. объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.