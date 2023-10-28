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Погранкомитет Белоруссии заявил о гибели двух беженцев на границе с Латвией

Ведомости

Белорусские пограничники обнаружили тела двух беженцев на границе с Латвией, сообщила пресс-служба пограничного комитета Белоруссии.

Погибших беженцев, как отмечается, обнаружили 27 октября вблизи латвийского заграждения. По данным погранкомитета, тела мужчин находились в непосредственной близости от водопропуска в латвийском заграждении, а рядом с беженцами были женщина и двое детей. В ходе осмотра найдены документы гражданина Ирана, говорится в сообщении. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и медицинскую бригаду. 

Женщина рассказала, каким образом погибшие оказались на белорусской территории. По ее словам, мужчин вывезли на границу латвийские правоохранители вместе с группой беженцев, которых «под угрозой физической расправы заставили перейти» на территорию республики. По данным погранкомитета, «страдания измученных людей, которых выбросили на снег с трупами, латвийцы снимали на камеру».

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По мнению белорусской стороны, отношение латвийских военных к беженцам «превратилось в форму садизма», а «цинизм и бесчеловечность» стали принципом действий военнослужащих сопредельных стран Евросоюза на границе. 

В августе стало известно о гибели на польско-белорусской границе беженца из Египта. Погранкомитет тогда сообщал, что мужчина умер из-за издевательств польских силовиков после того, как его «выбросили» на белорусскую территорию.

В 2021 г. сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом 2022 г. объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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