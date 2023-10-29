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Минобороны России заявило об уничтожении 36 беспилотников ВСУ вблизи Крыма

Ведомости

Минобороны России сообщило об уничтожении ночью 29 октября 36 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и над северо-западной частью Крыма, сообщается в Telegram-канале министерства.

Украинские БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО.

До этого об уничтожении беспилотника в Крыму Минобороны сообщало 18 октября. Тогда средства ПВО перехватили в воздухе переоборудованные в ударный вариант ракеты для зенитного комплекса ПВО С-200. Их фрагменты упали в безлюдной местности и сдетонировали. Жертв и пострадавших не было.

За ночь 18 октября системы ПВО России уничтожили 28 беспилотников над территорией Курской и Белгородской областей, а также над акваторией Черного моря.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Белгородской, Курской областях и некоторых других регионах установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в указанных субъектах России бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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