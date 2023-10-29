Минобороны России заявило об уничтожении 36 беспилотников ВСУ вблизи Крыма

До этого об уничтожении беспилотника в Крыму Минобороны сообщало 18 октября. Тогда средства ПВО перехватили в воздухе переоборудованные в ударный вариант ракеты для зенитного комплекса ПВО С-200. Их фрагменты упали в безлюдной местности и сдетонировали. Жертв и пострадавших не было.