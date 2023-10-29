Минобороны России заявило об уничтожении 36 беспилотников ВСУ вблизи Крыма
Минобороны России сообщило об уничтожении ночью 29 октября 36 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и над северо-западной частью Крыма, сообщается в Telegram-канале министерства.
Украинские БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО.
До этого об уничтожении беспилотника в Крыму Минобороны сообщало 18 октября. Тогда средства ПВО перехватили в воздухе переоборудованные в ударный вариант ракеты для зенитного комплекса ПВО С-200. Их фрагменты упали в безлюдной местности и сдетонировали. Жертв и пострадавших не было.
За ночь 18 октября системы ПВО России уничтожили 28 беспилотников над территорией Курской и Белгородской областей, а также над акваторией Черного моря.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму, Белгородской, Курской областях и некоторых других регионах установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в указанных субъектах России бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.