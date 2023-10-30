Минобороны сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

В предыдущий раз регион подвергался атаке 24 октября. Тогда Минобороны сообщило, что технические средства ВС РФ обнаружили три безэкипажных катера военно-морских сил Украины в северной части Черного моря. По ним был нанесен удар противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами. Сейчас российские военнослужащие проводят комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.