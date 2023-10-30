Минобороны сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Два безэкипажных катера ВСУ были обнаружены в Черном море, им нанесено огневое поражение. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«30 октября около 04:00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
В Минобороны уточнили, что силы Черноморского флота проводят комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий на внешнем рейде Севастопольской бухты.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские войска отбивают над акваторией Черного моря атаку двух беспилотников.
В предыдущий раз регион подвергался атаке 24 октября. Тогда Минобороны сообщило, что технические средства ВС РФ обнаружили три безэкипажных катера военно-морских сил Украины в северной части Черного моря. По ним был нанесен удар противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами. Сейчас российские военнослужащие проводят комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
В Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в городе установлен средний уровень реагирования.